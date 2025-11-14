ارتفاع قياسي في أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية من ميكرون

رفع محللو مورغان ستانلي السعر المستهدف لسهم شركة ميكرون تكنولوجي (MU) إلى مستوى قياسي قدره 325 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بـ 220 دولارًا أمريكيًا سابقًا. ويشير الخبراء إلى الارتفاع الحاد في أسعار ذاكرة DDR5، التي تضاعفت ثلاث مرات خلال الشهر الماضي، وهو مستوى لم تشهده الشركة منذ التسعينيات. وهذا يُتيح للشركة فرصة فريدة لتحقيق نتائج مالية قياسية.

وفقًا للتوقعات، قد ترتفع أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) بنسبة 15-20% أخرى في النصف الأول من عام 2026، مع تجاوز بعض المعاملات لأسعارها المرجعية بنسبة تصل إلى 50%. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الطلب القوي للغاية من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك جزءًا كبيرًا من إنتاج ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) العالمي. ويركز المصنعون على إنتاج شرائح ذاكرة الوصول العشوائي عالية الأداء (HBM) أسرع للذكاء الاصطناعي، مما يحد من توافر ذاكرة DDR5 للاستخدام الاستهلاكي.

ويشير المحللون إلى أنه على عكس حالات النقص السابقة في الذاكرة، كما حدث في عام 2018، تدخل شركة ميكرون الدورة الحالية بأرباح قياسية، مما يسمح للشركة بالعمل في مجال غير مسبوق من حيث إمكانات الأرباح. وفي الوقت نفسه، يتسارع توسع الطاقة الإنتاجية لشركات مصنعة مثل سامسونج وهاينكس، على الرغم من أن الطلب لا يزال يفوق العرض.

وعلى الرغم من ارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 180% هذا العام، يعتقد الخبراء أن الشركة لا تزال تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة بفضل الطلب المستمر على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة الوصول العشوائي عالية الأداء (HBM) في قطاع الذكاء الاصطناعي.