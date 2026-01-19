اقرأ أكثر
١٠:٢٨ م · ١٩ يناير ٢٠٢٦

ارتفاع قياسي للذهب والفضة

Milad Azar
أهم النقاط
أهم النقاط
  • هل يقترب سوق الفضة من نقص فعلي في المعروض؟
  • ماذا تخبرنا نتائج البنوك الأميركية عن اتجاه السيولة والمخاطر؟
  • هل يغيّر الاحتياطي الفيدرالي لهجته مع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية؟
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة و نصف بتوقيت دبي: 
٢١ يناير ٢٠٢٦, ١١:٣٨ م

ملخص اليوم: ترامب يُشير إلى ضبط النفس بشأن غرينلاند، مما يُخفف من مخاوف السوق
٢١ يناير ٢٠٢٦, ٤:٤٥ م

ارتفاع الذهب بنسبة 2% 📈 هل اقتربنا من حدوث تراجع في أسعار المعادن الثمينة؟
٢٠ يناير ٢٠٢٦, ١٠:٥٩ م

ملخص اليوم: "بيع أمريكا" يدفع الأصول الأمريكية إلى حافة الهاوية (20.01.2026)
٢٠ يناير ٢٠٢٦, ٦:٢٦ م

ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 10% 🔥📈

