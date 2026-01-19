ارتفاع قياسي للذهب والفضة

- هل يقترب سوق الفضة من نقص فعلي في المعروض؟
- ماذا تخبرنا نتائج البنوك الأميركية عن اتجاه السيولة والمخاطر؟
- هل يغيّر الاحتياطي الفيدرالي لهجته مع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية؟
- هل يقترب سوق الفضة من نقص فعلي في المعروض؟
- ماذا تخبرنا نتائج البنوك الأميركية عن اتجاه السيولة والمخاطر؟
- هل يغيّر الاحتياطي الفيدرالي لهجته مع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية؟
- هل يقترب سوق الفضة من نقص فعلي في المعروض؟
- ماذا تخبرنا نتائج البنوك الأميركية عن اتجاه السيولة والمخاطر؟
- هل يغيّر الاحتياطي الفيدرالي لهجته مع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية؟
ملخص اليوم: ترامب يُشير إلى ضبط النفس بشأن غرينلاند، مما يُخفف من مخاوف السوق
ارتفاع الذهب بنسبة 2% 📈 هل اقتربنا من حدوث تراجع في أسعار المعادن الثمينة؟
ملخص اليوم: "بيع أمريكا" يدفع الأصول الأمريكية إلى حافة الهاوية (20.01.2026)
ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 10% 🔥📈