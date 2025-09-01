ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية في عيد العمال 📌

في بداية أسبوع جديد، وهو أول يوم تداول في سبتمبر، حافظت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة على هدوءها، مع تحركات محدودة بنحو ±0.05%. وستبقى أسواق النقد الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد العمال.

يدرس المستثمرون أيضًا تأثير قرار محكمة الاستئناف الأمريكية الأخير بشأن الرسوم الجمركية التي فُرضت في عهد ترامب. يوم الجمعة، صوّتت المحكمة بأغلبية 7 أصوات مقابل 4 على أن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب لا تتوافق تمامًا مع القانون. ويرى الخبراء أن هذا قد يُضعف الموقف التفاوضي الأمريكي في التجارة. وقد عُلّق القرار حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول لإتاحة المجال لمزيد من الاستئنافات. ومن المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، ولكن في الوقت الحالي، تُرجّح كفة إلغاء معظم الرسوم الجمركية مع الإبقاء على الرسوم التي تستهدف قطاعات محددة فقط. وقد يُسهم ذلك في تخفيف معاناة العديد من الشركات ويُحسّن آفاق النمو الاقتصادي.

من الناحية الموسمية، غالبا ما يكون شهر سبتمبر هو الشهر الأضعف بالنسبة للأسهم الأميركية، حيث يحمل تاريخيا أقوى ضغوط البيع على مدار العام.

لكن حتى الآن، صمد مؤشر US500 بشكل جيد نسبيا، حيث حقق مكاسب بنسبة 9.3% منذ بداية العام، بالإضافة إلى أداء قوي في عام 2024.