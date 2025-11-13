ارتفاع الفضة 4% وسط آمال بإنهاء الإغلاق

الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الفضة اليوم، متجاوزةً 4%، هو نتيجةٌ لمجموعةٍ من العوامل الرئيسية في السوق والعوامل الأساسية التي تؤثر بشكلٍ كبير على معنويات المستثمرين. أهمها الإشارات الإيجابية بشأن احتمال انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي استمرّ لفترةٍ طويلة. يُمهّد احتمال إقرار حزمة ميزانية مناسبة الطريق لإصدار البيانات الاقتصادية المتأخرة، بما في ذلك تقرير التوظيف الذي طال انتظاره لشهر سبتمبر. يُتيح انحسار حالة عدم اليقين السياسي للمشاركين في السوق صورةً أوضح للوضع الاقتصادي، مما يُعزز ثقة المستثمرين ويُسهّل وضع توقعات اقتصادية كلية قصيرة الأجل. في ظلّ الظروف التي أجبر فيها نقص البيانات الرسمية على اتخاذ قرارات استثمارية "شبه عمياء"، أصبح الوصول إلى المعلومات الكاملة حافزًا مهمًا لسوق الفضة.

في الوقت نفسه، يُولي المشاركون في السوق اهتمامًا بالغًا لتوقعات خفض أسعار الفائدة المُحتمل من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في ظلّ انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، إلى جانب ضعف الدولار، تُصبح الفضة أصلًا أكثر جاذبيةً كأداة تحوّط ضدّ التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. تاريخيًا، تستجيب المعادن النفيسة لمثل هذه الظروف بارتفاع الأسعار، جاذبةً المستثمرين الأفراد الباحثين عن حماية رؤوس أموالهم، والمستثمرين المؤسسيين الذين يخصصون أموالهم لأدوات استثمارية أكثر أمانًا. ونتيجةً لذلك، تعمل هذه العوامل الأساسية بتآزر، مما يُسهم في انتعاش أسعار الفضة الحالي، ويُبرز دورها كعنصر أساسي في استراتيجيات التحوط في ظل تزايد عدم اليقين الاقتصادي والمالي.

المصدر: xStation5