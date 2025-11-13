ملخص يومي: الأسواق تُظهر تفاؤلاً طفيفاً على الرغم من إغلاق الحكومة الأمريكية

- تشهد جلسة سوق الأسهم الأمريكية اليوم تباينًا في المعنويات. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.85%، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب معتدلة بلغت 0.15%، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%.
- ويبقى التركيز منصبًا على الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر. ومن المقرر اليوم التصويت على مشروع قانون يهدف إلى إنهاء التجميد الإداري، كما أن احتمال التوصل إلى اتفاق سريع يعزز الطلب على أسهم الشركات الرائدة. ويأمل المستثمرون أن يسمح إقرار مشروع القانون بإصدار بيانات اقتصادية كلية رئيسية، ويحسّن من القدرة على التنبؤ بسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
- أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن إعفاءات جمركية، ودفعات لمرة واحدة للأسر، وبرنامج تأشيرات مؤقتة للعمال المهرة، متوقعًا نموًا في الدخل الحقيقي في النصف الأول من عام 2026.
- تتركز الأضواء اليوم على شركة AMD، التي تتمتع بمعنويات إيجابية بعد إعلانها عن توقعات طموحة لنمو الإيرادات في قطاعي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. تتوقع الإدارة نموًا مزدوجًا في السنوات القادمة، مما يعزز مكانة الشركة في صناعة أشباه الموصلات.
- تقترب شركة HEICO من تحقيق مستويات قياسية مرتفعة عقب استحواذها على أعمال الوقود التابعة لشركة Axillon Aerospace، والذي من المتوقع أن يعزز الأرباح ويتماشى مع استراتيجية الشركة في الاستحواذ على أصول تكنولوجية. على الرغم من إعلان نتائج أقل من التوقعات، إلا أن أسهم Infineon تشهد ارتفاعًا استجابةً للتوقعات المتفائلة بشأن الإيرادات والهوامش في الأرباع القادمة.
- سجلت أسواق الأسهم الأوروبية مكاسب قوية. ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 1.22%، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.04%، وأنهى مؤشر Euro Stoxx 50 الأوروبي اليوم على ارتفاع بنسبة 1.17%. كما سجل مؤشر IBEX 35 الإسباني زيادة قوية بنسبة 1.39%.
- بقي معدل التضخم في ألمانيا لشهر أكتوبر عند المستويات المتوقعة عند 2.3% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري، وهو ما يتوافق مع مؤشر HICP.
- في سوق الفوركس، تهيمن تحركات معتدلة على أزواج العملات الرئيسية. يُظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.05%. وكان زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأبرز، حيث ارتفع بنسبة 0.35%، ويبقى قريبًا من أعلى مستوياته الرئيسية في فبراير، بينما أظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تراجعًا في المعنويات، حيث خسر 0.10%.
- بلغ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أعلى مستوياته منذ فبراير 2025، مقتربًا من 155، مدفوعًا بموقف رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي الداعي إلى أسعار فائدة منخفضة تماشيًا مع سياسة آبي الاقتصادية.
- أصدرت أوبك تقريرًا يتوقع المزيد من النمو في الطلب على النفط، وخاصةً خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الرغم من تباطؤ وتيرة هذا النمو.
- في سوق السلع، تشهد عقود النفط انخفاضًا حادًا اليوم، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.1%، وانخفض خام برنت بأكثر من 3.6%.
- في سوق المعادن النفيسة، شهدت الجلسة مكاسب كبيرة، حيث ارتفع الذهب بنسبة 2%، وارتفعت الفضة بنسبة 4.6%. وتستفيد كلتا السلعتين من تزايد التقلبات وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
- في سوق العملات المشفرة، تتباين الاتجاهات. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.2%، بينما حقق الإيثريوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.40%. ولا تزال الأصول الرقمية تحت ضغط التقلبات.
