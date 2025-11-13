ملخص يومي: الأسواق تُظهر تفاؤلاً طفيفاً على الرغم من إغلاق الحكومة الأمريكية

في سوق الفوركس، تهيمن تحركات معتدلة على أزواج العملات الرئيسية. يُظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.05%. وكان زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأبرز، حيث ارتفع بنسبة 0.35%، ويبقى قريبًا من أعلى مستوياته الرئيسية في فبراير، بينما أظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تراجعًا في المعنويات، حيث خسر 0.10%.