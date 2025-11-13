عاجل: الناتج المحلي الإجمالي الشهري للمملكة المتحدة في سبتمبر -0.1% مقابل 0.0% متوقعة

7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): فعلي ١.٣٪ على أساس سنوي؛ متوقع ١.٣٪ على أساس سنوي؛ سابقًا ١.٤٪ على أساس سنوي؛

الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): فعلي ٠.١٪ على أساس ربع سنوي؛ متوقع ٠.٢٪ على أساس ربع سنوي؛ سابقًا ٠.٣٪ على أساس ربع سنوي؛

الناتج المحلي الإجمالي: فعلي -٠.١٪ على أساس شهري؛ متوقع ٠.٠٪ على أساس شهري؛ سابقًا ٠.٠٪ على أساس شهري؛

الناتج المحلي الإجمالي: فعلي ١.١٪ على أساس سنوي؛ متوقع ١.٤٪ على أساس سنوي؛ سابقًا ١.٢٪ على أساس سنوي؛

7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر:

الإنتاج الصناعي: فعلي -٢.٠٪ على أساس شهري؛ متوقع -٠.٥٪ على أساس شهري؛ سابقًا ٠.٣٪ على أساس شهري؛

الإنتاج الصناعي: فعلي -٢.٥٪ على أساس سنوي؛ توقعات -1.2% على أساس سنوي؛ توقعات -0.5% على أساس سنوي سابقًا؛

7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - إنتاج الصناعات التحويلية لشهر سبتمبر:

الفعلية -1.7% على أساس شهري؛ توقعات -0.7% على أساس شهري؛ توقعات -0.6% على أساس شهري سابقًا؛

7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر سبتمبر:

التغير الشهري في الناتج المحلي الإجمالي (3 أشهر/3 أشهر): الفعلي 0.1%؛ التوقعات 0.2%؛ التوقعات 0.2%؛

7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - إنتاج الصناعات التحويلية لشهر سبتمبر:

الفعلية -2.2% على أساس سنوي؛ التوقعات -0.8% على أساس سنوي؛ التوقعات -0.7% على أساس سنوي سابقًا؛

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة قليلاً. قد يُقلل ضعف الاقتصاد عن المتوقع من احتمالات إجراء بنك إنجلترا المزيد من التخفيضات السريعة في أسعار الفائدة.