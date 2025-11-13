حصاد الأسواق (13.11.2025)

بعد إغلاق التداول في الولايات المتحدة، أشارت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، بوضوح إلى أنها لا ترى حالياً أي سبب يدعو إلى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وأكدت على الحاجة إلى حجج أقوى لمزيد من تخفيف السياسة النقدية، مشيرةً إلى استمرار ارتفاع التضخم، وتأثير التعريفات الجمركية، ومحدودية الوصول إلى البيانات بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي. ونتيجةً لذلك، يُشير ما يصل إلى أربعة أعضاء مصوتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بمن فيهم كولينز، إلى أن احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر محدودة للغاية.