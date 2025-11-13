حصاد الأسواق (13.11.2025)

- شهدت الأسواق الآسيوية جلسة الخميس تفاؤلاً نسبياً، حيث ارتفعت معظم المؤشرات خلال اليوم. في الوقت الحالي، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.33%، ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.54%، ومؤشر A50 الصيني بنسبة 0.71%.
- مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جلسة أمس في وول ستريت كانت متباينة، مما يُبرز ضعفاً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا.
- انتهى إغلاق الحكومة الأمريكية - حيث أقرّ الكونجرس مشروع قانون ووقّعه الرئيس، مما أعاد الوكالات الفيدرالية إلى العمل بعد انقطاع قياسي دام 43 يوماً. وأعلن البيت الأبيض أن بيانات مكتب إحصاءات العمل المتبقية لشهر سبتمبر ستصدر قريباً، وأن الميزانية الجديدة ستوفر التمويل الحكومي حتى نهاية يناير.
- بعد إغلاق التداول في الولايات المتحدة، أشارت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، بوضوح إلى أنها لا ترى حالياً أي سبب يدعو إلى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وأكدت على الحاجة إلى حجج أقوى لمزيد من تخفيف السياسة النقدية، مشيرةً إلى استمرار ارتفاع التضخم، وتأثير التعريفات الجمركية، ومحدودية الوصول إلى البيانات بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي. ونتيجةً لذلك، يُشير ما يصل إلى أربعة أعضاء مصوتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بمن فيهم كولينز، إلى أن احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر محدودة للغاية.
- في اليابان، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.7% في أكتوبر، متجاوزةً توقعات السوق. وأعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في البرلمان أن التضخم الأساسي يرتفع نحو 2%، مما قد يُسرّع قرار رفع أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، يُشير بنك اليابان إلى استعداده للاستجابة بمرونة لارتفاعات عائدات السندات، بما في ذلك زيادة مشترياته من سندات الدين.
- ارتفع الدولار الأسترالي بفضل بيانات سوق العمل القوية، حيث ارتفع التوظيف بضعف ما كان متوقعًا، وانخفض معدل البطالة عن أعلى مستوى له في أربع سنوات. يُؤجّل سوق العمل القوي احتمال خفض بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة في ديسمبر، حيث تم تأجيل موعد التخفيض المبكر إلى عام 2026. من ناحية أخرى، انخفض سوق الأسهم المحلي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
- بيانات من أستراليا: معدل البطالة 4.3%، مقابل توقعات 4.4%، مقابل 4.5% سابقًا. التغير في التوظيف +42,200، مقابل توقعات +20,000، مقابل 14,900 سابقًا. معدل المشاركة في القوى العاملة 67.0%، مقابل 67% سابقًا. انخفاض العمالة بدوام جزئي -13.1 ألف، مقابل 6.3 ألف سابقًا. انخفاض العمالة بدوام كامل +55.3 ألف، مقابل 8.7 ألف سابقًا.
- ظلت التقلبات محدودة في سوق العملات، حيث تذبذبت معظم أزواج العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة. اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني مؤقتًا من 155.00، قبل أن يصحح قليلاً. يُسجّل الدولار الأسترالي أفضل أداء بشكل عام، بينما تتجلى الانخفاضات في السوق الأوسع بشكل أوضح في الدولار النيوزيلندي.
- يشير مسح خاص لمخزونات النفط الخام الأمريكي (API) إلى زيادة أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية. وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.3 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها بمقدار 1.7 مليون برميل.
