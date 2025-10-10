⏫🔝 ارتفاع الفضة بنسبة 4٪

سجلت الفضة أمس أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزةً بذلك القمم التي سجلتها في أوائل الثمانينيات وعام ٢٠١١. إلا أن الأهم من ذلك، أنها لم تتمكن من إغلاق سعرها فوق ٥٠ دولارًا للأونصة. وبينما شهد الذهب تصحيحًا أقوى أمس، بدأت الفضة صباح الجمعة بمكاسب قوية. وقد تسارعت هذه المكاسب لتتجاوز ٣.٥٪، حيث يتداول المعدن الآن عند حوالي ٥٠.٩٠ دولارًا للأونصة، مما يمهد الطريق لسعر إغلاق قياسي محتمل.

المؤشرات الفنية والسياق التاريخي

عند دراسة مستويات الفضة الحالية وانحرافاتها عن المتوسطات الرئيسية، نلاحظ أن الذهب باهظ الثمن وفقًا للمعايير التاريخية، ولكنه ليس مرتفعًا للغاية بعد. عادةً، يُشار إلى المبالغة الشديدة في قيمة الفضة بانحراف خمسة أضعاف عن متوسطها المتحرك لخمس سنوات، وانحراف يتراوح بين ٤ و٤.٥ عن متوسطها لعام واحد، وانحراف ثلاثة أضعاف عن متوسطها لـ ١٠٠ يوم.

الفضة غالية الثمن حاليًا، ولكن لا توجد حتى الآن إشارات فنية قوية لذروة الشراء. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

بالنظر إلى نسبة الذهب إلى الفضة، نشهد انخفاضًا عن متوسطها لعشر سنوات. في السنوات الأخيرة، نادرًا ما انخفضت النسبة عن هذا المتوسط. ومع ذلك، إذا لم تنتهِ مرحلة الصعود في سوق المعادن الثمينة بعد، فمن الجدير بالذكر بداية العقد الماضي عندما اقتربت الفضة أيضًا من 50 دولارًا للأونصة، وانخفضت النسبة بشكل ملحوظ عن متوسطها. في عام 2011، انخفضت حتى عن النطاق المتوسط ​​طويل الأجل الذي يتراوح بين 50 و53 نقطة.

بافتراض أن الذهب قد يصل إلى 4200 دولار في الأشهر المقبلة، وأن النسبة قد تنخفض إلى 70 نقطة، فإن هذا يعني أن قيمة الفضة ستبلغ 60 دولارًا للأونصة. على العكس من ذلك، تعمل هذه النسبة في كلا الاتجاهين: ففي حالة الانخفاض، عادةً ما تنخفض الفضة أسرع من الذهب. أي تصحيح بنسبة 10% من مستويات الذهب الحالية يعني أن سعر الذهب سيصل إلى 3600 دولار. إذا ارتفعت النسبة إلى 90، فإن قيمة الفضة ستصبح 40 دولاراً.

تنخفض نسبة الذهب إلى الفضة إلى ما دون 80 نقطة، وهو ما قد يشير، في حال استمرار ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، إلى توقعات إيجابية للغاية للفضة. ومع ذلك، وكما كان الحال على مدى السنوات الأربع الماضية، فقد يكون هذا أيضًا مؤشرًا قصير الأجل على المبالغة في تقييم الفضة. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

التوقعات والمستويات الرئيسية

ارتفع سعر الفضة بأكثر من 4%، مقاربًا بذلك مستويات جلسة الأمس. بافتراض أن موجة صعود الفضة لم تنتهِ بعد، فإن نطاقات الحركة القوية من عام 2011 تشير إلى أهداف محتملة تتراوح بين 59 و60 دولارًا للمعدن. أقرب مستوى مقاومة قوي، استنادًا إلى امتداد فيبوناتشي 113%، يقع حول 55 دولارًا للأونصة. في حال حدوث تصحيح، ينبغي البحث عن الدعم عند مستوى 45 دولارًا للأونصة، وهو ما يتماشى مع مستوى تصحيح 23.6% لكامل موجة الاتجاه الصعودي التي بدأت في أبريل، وقد تبلغ ذروتها بالقرب من المستويات الحالية.