ارتفاع الغاز الطبيعي وسط توقعات بطقس أكثر برودة في الولايات المتحدة. النفط يقترب من منطقة المقاومة.

واصل سوق الغاز الطبيعي الأمريكي "هنري هب" (NATGAS) زخمه الصعودي صباح يوم الاثنين، حيث بدأ المستثمرون في تسعير توقعات الطقس البارد في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا. ومع توقع ارتفاع الطلب على التدفئة، تحول اتجاه السوق تدريجيًا نحو الشراء قبل الشتاء. واليوم، يدفع زخم الشراء الأسعار نحو مستوى 3.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقد انتقل السوق مؤخرًا إلى عقد نوفمبر، الذي عادةً ما يجلب أسعارًا موسمية أعلى مع تزايد توقعات الاستهلاك.

منذ فبراير من العام الماضي، حافظ الغاز الطبيعي على اتجاه صعودي أوسع، على الرغم من التصحيحات العرضية. وقد وصل أحدث تراجع، في أغسطس، إلى أدنى مستوى له بالقرب من 2.65 دولار، وهو ما يمكن اعتباره الآن مرحلة توطيد جيدة ضمن انتعاش طويل الأجل. ومع انخفاض درجات الحرارة، تستمر العوامل الأساسية الموسمية في دعم المزيد من مكاسب الأسعار. وأي انخفاض قصير الأجل نحو منطقة 3.00 دولار قد يجذب مرة أخرى اهتمامًا بالشراء من المؤسسات. يُشكّل المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم، والذي يقترب من 3.30 دولار أمريكي، حاليًا مستوى دعم رئيسي، بينما يتجه المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا، والذي يقترب من 3.20 دولار أمريكي، نحو الصعود، مما يُحسّن التوقعات الفنية لاستمرار تعافي السعر.

لا تزال هناك فجوة سعرية غير مُسدّة دون المستويات الحالية، مما قد يدفع الأسعار مؤقتًا نحو الانخفاض قليلاً قبل التحرك الصعودي التالي. وبينما غالبًا ما تُغلق هذه الفجوات، فإن هذا ليس مضمونًا - خاصةً عندما تُهيمن العوامل الأساسية القوية على معنويات المستثمرين. وبالنظر إلى المستقبل، يرى العديد من المتداولين أن مستوى 4.00 دولار أمريكي هو الهدف النفسي والفني الرئيسي التالي. تاريخيًا، شكّلت هذه المنطقة مقاومة ومنطقة جني أرباح، مما يجعلها نقطة مرجعية رئيسية للمستثمرين على المدى الطويل.

انطلاقًا من المستويات الحالية، قد يُمثّل أي تراجع ملحوظ فرصة جديدة لاختبار قوة الشراء، حيث يواصل المتداولون توقع ظروف عرض أكثر صرامة وارتفاع الطلب على التدفئة في أشهر الشتاء القادمة.

المصدر: xStation5

تشير خرائط الطقس من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى اتجاه تبريد ملحوظ في غرب الولايات المتحدة، بينما من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في فلوريدا عن أعلى مستوياتها الأخيرة.

المصدر: NOAA