ارتفاع مؤشر US100 بفضل الأداء القوي لشركة Micron📈 ارتفاع سهم علي بابا بنسبة 7%

٣:٣٨ م ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥

 

عززت التوقعات المتفائلة لشركة ميكرون الأمريكية العملاقة في مجال الذاكرة مكاسب مؤشر ناسداك، بينما عززت الأرباح القوية الثقة في استمرار قوة اتجاه الذكاء الاصطناعي. رفع محللون في كانتور فيتزجيرالد ودويتشه بنك سعرهم المستهدف لشركة ميكرون (MU.US) إلى 200 دولار أمريكي للسهم، مشيرين إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هي المحرك الرئيسي. بينما حدد جولدمان ساكس سعره المستهدف، وهو سعر أكثر دفاعية، عند 145 دولارًا أمريكيًا للسهم (أقل من سعر سهم ميكرون بأكثر من 10%). علاوة على ذلك، ارتفعت أسهم شركة علي بابا الصينية العملاقة للتكنولوجيا بعد رفع توقعات الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعزز اعتقاد السوق بأن الشركات الصينية تلحق بنظيراتها الأمريكية.

المصدر: xStation5

 

قدّمت شركة ميكرون تكنولوجي توقعاتٍ فاقت توقعات السوق بكثير، حيث تتوقع الشركة تحقيق إيراداتٍ بقيمة 12.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول، مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 11.9 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يبلغ ربح السهم 3.75 دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​التوقعات البالغ 3.05 دولار أمريكي.

  • ويعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي، وخاصةً ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، وهي ضرورية لتشغيل رقائق وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
  • وأكد الرئيس التنفيذي، سانجاي مهروترا، أن ميكرون تدخل السنة المالية 2026 "بزخمٍ قوي" و"محفظتها الاستثمارية الأكثر تنافسية في تاريخها". ولا تزال الشركة الوحيدة المُصنّعة للذاكرة التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.
  • في الربع الرابع (المنتهي في 28 أغسطس)، أعلنت الشركة عن زيادةٍ في الإيرادات بنسبة 46% لتصل إلى 11.3 مليار دولار أمريكي، مع ربحيةٍ للسهم الواحد بلغت 3.03 دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات.

ارتفع سهم الشركة بأكثر من 3% بعد إعلان النتائج، وتضاعف تقريبًا منذ بداية العام، متفوقًا بشكل ملحوظ على نظرائه بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد من قطاع مراكز البيانات، الذي يُمثل الآن أكثر من نصف إيرادات المجموعة. ومن المرجح أن تحقق الشركة اليوم رقمًا قياسيًا جديدًا يتجاوز 170 دولارًا للسهم.

 

المصدر: xStation5

ارتفعت اليوم شهادات الإيداع الأمريكية الأوروبية لشركة علي بابا بنسبة تقارب 8%، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ خريف 2021.

 

المصدر: xStation5

أخبار الأسواق

الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات