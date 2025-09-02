ارتفاع مؤشر VIX بنسبة 9% مع تزايد المخاوف بشأن وول ستريت مرة أخرى 📌انخفاض أسهم Nvidia بنسبة 3.5%

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX) بنحو 9% اليوم، متأثرةً بموجة بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم الأمريكية، مدفوعةً بارتفاع عوائد سندات الخزانة وضعف العوامل الموسمية. ورغم ردة الفعل الإيجابية الأولى لتقرير ISM التصنيعي، إلا أن الأسواق تشهد انخفاضًا مجددًا، مدفوعةً بقطاع التكنولوجيا ومؤشر Magnificent 7. وخسرت أسهم Nvidia ما يقرب من 3.7%، بينما انخفضت أسهم Alphabet بنسبة 2.5%.
المصدر: xStation5
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
المصدر: xStation5