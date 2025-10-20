ارتفاع NATGAS بنسبة 12% 🚨📈

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) بنسبة 11% يوم الاثنين، حيث قفز سعر عقد نوفمبر إلى 3.34 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له في نحو أسبوعين، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ أواخر سبتمبر. وقد حفزت هذه الخطوة توقعات الطقس البارد، التي دفعت الطلب على التدفئة إلى ارتفاع حاد، مما أدى إلى ارتفاع توقعات LSEG لدرجات الحرارة اليومية لأسبوعين من 118 إلى 164. كما أشار المحللون إلى عمليات تغطية مكثفة للمراكز القصيرة بعد فترة تراكمت فيها مراكز المضاربة، مما عزز الارتفاع مع اندفاع المتداولين إلى التخلي عن رهاناتهم الهبوطية.

ومما عزز المكاسب بشكل أكبر، وصول تدفقات صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات شبه قياسية عند 16.4 مليار قدم مكعب يوميًا لشهر أكتوبر، ارتفاعًا من 15.7 مليار قدم مكعب يوميًا الشهر الماضي، مما يشير إلى استمرار الطلب الدولي. في غضون ذلك، انخفض إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية (Low 48) تدريجيًا إلى 106.6 مليار قدم مكعب يوميًا، ورغم أن مخزون الولايات المتحدة يظل أعلى بنحو 4% من متوسطه لخمس سنوات، إلا أن استمرار ضعف الإنتاج إلى جانب قوة الصادرات يجعل السوق حساسًا لتغيرات العرض. وقد انتعشت أسعار الغاز القياسية بأكثر من 15% خلال الشهر الماضي، ويعكس هذا الزخم الصعودي كلاً من تشديد التوازنات ومخاطر الطقس الصاعدة.

اخترقت شركة NATGAS المتوسط ​​المتحرك الأسّي لمئتي يوم (المنحنى الذهبي في الرسم البياني أدناه)، والذي لطالما كان نقطة مهمة في الاتجاه العام طويل الأجل. ويعكس اختراق هذا المستوى نظريًا الاتجاه الهبوطي السابق للأصل إلى اتجاه تصاعدي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي احتياطيات الغاز في الولايات المتحدة لا يزال أعلى من المتوسط ​​التاريخي.

المصدر: xStation