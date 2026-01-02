ارتفاع سعر الفضة بنسبة 4% 📈 هل تشكلت مثلثية هابطة؟

ارتفع سعر الفضة بأكثر من 4% مع بداية العام الجديد، ساعيًا لاستعادة زخم صعودي أقوى. وقد تفاعل المعدن إيجابيًا مجددًا حول مستوى 70 دولارًا، مُشكلًا قاعًا مزدوجًا عند هذا المستوى. كما تجاوز السعر المتوسطين المتحركين الأسيين 200 و50 على الإطار الزمني للساعة. من جهة أخرى، نلاحظ احتمال تشكل مثلث هابط، حيث يُمثل مستوى 70 دولارًا الحد السفلي (القاعدة؛ خط الاتجاه السفلي المسطح). إذا لم يتمكن السعر من اختراق منطقة 74.5-75 دولارًا بشكل واضح (خط الاتجاه العلوي الهابط)، فقد يظهر سيناريو هبوطي، مما يُؤدي إلى موجة هبوطية أخرى. في هذه الحالة، قد تدفع حركة سعرية بنسبة 1:1 الفضة تدريجيًا نحو منطقة 65-66 دولارًا للأونصة. أما تجاوز مستوى 76 دولارًا فسيزيد من احتمالية إبطال النموذج الفني الهبوطي.
المصدر: xStation5
