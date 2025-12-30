ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 4% وسط موجة البرد في الولايات المتحدة والطلب القوي 📈ماذا بعد؟

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) بنسبة 4% اليوم، مدفوعةً بارتفاع حاد في عقد يناير، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا مع اقتراب موعد انتهاء صلاحيته، بينما شهدت العقود اللاحقة ارتفاعًا مماثلًا. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى توقعات الطقس البارد على المدى القريب في الشمال والغرب، حيث تشير التوقعات إلى موجة برد أقوى من 31 ديسمبر وحتى أوائل يناير، مما يدعم توقعات زيادة الطلب على التدفئة.
- كما يُعد الطلب القوي على الغاز الطبيعي المسال عاملًا داعمًا رئيسيًا آخر، إذ بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى الأسواق العالمية مستويات قياسية أو شبه قياسية، مما يُسهم في استيعاب العرض المحلي.
- وتُقابل هذه العوامل الداعمة جزئيًا بالإنتاج الأمريكي القوي، الذي يُواصل توفير احتياطيات كبيرة، مما يحد من مدى ارتفاع الأسعار.
- وقد عزز أحدث تقرير لمخزونات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) من هذا الارتفاع: ففي الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر، سجلت المخزونات الأمريكية انخفاضًا قدره 166 مليار قدم مكعب، ليصل إجمالي المخزونات إلى 3,413 مليار قدم مكعب.
- أدى هذا الانخفاض إلى تراجع مخزونات الولايات المتحدة قليلاً عن متوسط الخمس سنوات للمرة الأولى منذ أبريل، مما يشير إلى تحول السوق من ظروف عرض مريحة نحو توازن أكثر دقة.
- وتُقدر المخزونات حاليًا بنحو 24 مليار قدم مكعب أقل من المعدل الموسمي للفترة 2020-2024، بعد أن كانت أعلى من المتوسط بمقدار 32 مليار قدم مكعب قبل أسبوع واحد فقط - وهو تحول ملحوظ استوعبه المتداولون سريعًا.
- وكان السحب قريبًا من التوقعات، حيث جاء أقل بقليل من متوسط توقعات محللي صحيفة وول ستريت جورنال البالغ 169 مليار قدم مكعب، مما يعزز الثقة في بدء ظهور الطلب المدفوع بالبرد.
- ومع ذلك، قد يُختبر هذا الانتعاش في بداية يناير، حيث تشير بيانات مركز التنبؤات المناخية، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، إلى ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بدءًا من 6 إلى 12 يناير 2026.
المصدر: NOAA, CPC
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي اليوم بنسبة تقارب 4%، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ 17 ديسمبر. إذا انخفض السعر عن مستواه الحالي، فقد نشهد اختبارًا وشيكًا لمستوى 3.80 دولار. في المقابل، إذا استمر السعر في الارتفاع فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، فقد تدعم العوامل الأساسية هذا الاتجاه حتى في يناير، لا سيما إذا تغيرت توقعات الأرصاد الجوية الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) للفترة من 6 إلى 12 يناير.
المصدر: xStation5
