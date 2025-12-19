⏫ ارتفاع US 100 بأكثر من 1%

شركات التكنولوجيا العملاقة تقود الصعود

استعاد قطاع التكنولوجيا زمام المبادرة في وول ستريت، رافعًا العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1%. ويتفاعل المستثمرون بتفاؤل مع التقارير التي تفيد بأن تحالفًا بقيادة شركة أوراكل يمضي قدمًا في عملية الاستحواذ على تيك توك. ويتعزز هذا التفاؤل بفضل الزخم المستمر لشركتي مايكرون تكنولوجي وإنفيديا، حيث تقود الأخيرة زخم شركات التكنولوجيا العملاقة.

ويدعم هذا المسار التصاعدي تدفقٌ شبه قياسي لرؤوس الأموال إلى أسواق الأسهم الأمريكية. فبحسب بيانات تدفقات الأموال، شهدت الأسهم الأمريكية تدفقاتٍ بلغت حوالي 78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، وهو أكبر تدفق أسبوعي لرؤوس الأموال خلال عام، وواحد من أكبر التدفقات المسجلة على الإطلاق. والجدير بالذكر أن أسهم التكنولوجيا شهدت صافي تدفقات إيجابية لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.

عامل انتهاء صلاحية العقود الآجلة الثلاثية

تتفاقم ديناميكيات السوق اليوم بفعل "انتهاء صلاحية العقود الآجلة الثلاثية"، وهو انتهاء صلاحية عقود خيارات الأسهم وخيارات المؤشرات والعقود الآجلة ربع السنوية. ويُقدّر المحللون أن ما يقارب 7.1 تريليون دولار من المراكز المفتوحة الاسمية ستنتهي صلاحيتها، وهو حدثٌ آليٌّ غالبًا ما يُؤدي إلى ارتفاع حجم التداول وتقلبات سعرية كبيرة.

وبعيدًا عن التحليلات الفنية المباشرة، يُركّز المستثمرون بشكل متزايد على "ارتفاع سانتا كلوز"، وهي ظاهرة إحصائية حيث تميل الأسواق إلى الارتفاع في النصف الثاني من العام. وتشير البيانات التاريخية إلى أنه منذ عام 1928، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 75% خلال هذه الفترة تحديدًا. ويُشير الاستراتيجيون في مؤسسات مالية رائدة، بما في ذلك غولدمان ساكس، إلى أنه على الرغم من التقلبات الأخيرة، فإن الأسس الكامنة وراء انتعاش نهاية العام لا تزال قوية.

التوقعات الفنية: اختبار مستويات جديدة

ارتفع مؤشر الولايات المتحدة 100 بنسبة 1% اليوم، مُواصلًا المكاسب التي حققها خلال جلسة الخميس. بعد تجديد العقود مؤخراً، يختبر المؤشر حالياً مستوى 25,500 نقطة. وسيؤدي تجاوز هذا المستوى بشكل مستمر إلى تسجيل أعلى مستوى أسبوعي جديد، ودفع العائد الشهري إلى المنطقة الإيجابية، مما يعكس حالة التذبذب التي سادت في وقت سابق من شهر ديسمبر.