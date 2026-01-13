ارتفع البيتكوين إلى 92 ألف دولار 📈 هل ستنتعش أسهم شركة Strategy؟

قررت شركة ستراتيجيز (MSTR.US) أمس شراء 13.6 ألف بيتكوين، لترفع بذلك حيازاتها من البيتكوين إلى ما يقارب 687 ألف بيتكوين. وارتفع سهم الشركة بأكثر من 3% خلال جلسة التداول الأمريكية أمس، كما ارتفع بأكثر من 1% اليوم قبل افتتاح السوق. وتُعد هذه أكبر عملية شراء للشركة منذ صيف 2025. وتتداول أسهم ستراتيجيز حاليًا بشكل عام بما يتماشى مع قيمة البيتكوين التي تمتلكها، مما يشير إلى استقرار تدريجي مقارنةً بالأسابيع السابقة، عندما كان سعر السهم أقل بقليل من قيمة احتياطياتها من البيتكوين.

ويبلغ متوسط ​​سعر شراء البيتكوين لشركة ستراتيجيز حاليًا حوالي 75 ألف دولار أمريكي، مما يمنح الشركة هامش أمان قوي في حال حدوث انخفاض في الأسعار، وهو ما يتوافق تقريبًا بنسبة 1:1 مع أدنى مستوى تم تسجيله في تصحيح أبريل 2025 (نتيجةً للذعر الذي أثارته تعريفات ترامب الجمركية). على الرغم من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، استقر سعر البيتكوين عند حوالي 90 ألف دولار، وبعد الانخفاض الأخير، تمكن من التعافي بسرعة نسبية ليصل إلى حوالي 92 ألف دولار. وحتى الآن في عام 2026، استمر الطلب على "الأصول المادية" (وخاصة المعادن النفيسة) على الرغم من ارتفاع قيمة الدولار، وهو ما قد يفيد البيتكوين في نهاية المطاف.

المصدر: xStation5

MSTR (إطار زمني يومي )

انخفضت أسهم MSTR بنسبة تقارب 70% عن أعلى مستوياتها، وهو أمر لم يحدث في السنوات الأخيرة إلا خلال فترات انخفاض أسعار البيتكوين الحادة. من جهة، يواجه السهم منافسة من صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين، مما يقلل الطلب في السوق التقليدية على أسهم الشركة كبديل للتعرض المباشر للبيتكوين. ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يؤدي أي انتعاش لسوق البيتكوين إلى انتعاش السهم من مستويات البيع المفرط. تشير مؤشرات القوة النسبية (RSI) ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) إلى اتجاه صعودي، وإذا تمكن البيتكوين من تجاوز 95,000 دولار أمريكي، فقد يتسارع ارتفاع سعر السهم بشكل ملحوظ.

المصدر: xStation5