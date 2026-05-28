🚨عاجل: أفادت أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق، لكنهما لا تزالان بحاجة إلى موافقة ترامب النهائية.

بحسب موقع أكسيوس، أحد أكثر المواقع الإخبارية موثوقية في واشنطن، توصل المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يومًا، من شأنها تمديد وقف إطلاق النار وفتح باب المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. كل ما ينقص الآن هو موافقة الرئيس ترامب النهائية، الذي طلب من الوسطاء "بضعة أيام للتفكير في الأمر".

ماذا يتضمن الاتفاق؟

التفاصيل التي كشف عنها أكسيوس دقيقة للغاية. ينص الاتفاق على فتح مضيق هرمز بالكامل - دون رسوم مرور أو مضايقات للسفن - وتلتزم إيران بإزالة الألغام من المضيق في غضون 30 يومًا من التوقيع. في الوقت نفسه، سيتم رفع الحصار البحري الأمريكي بالتزامن مع استئناف حركة الملاحة التجارية. ستلتزم إيران رسميًا بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وخلال فترة التفاوض التي تمتد 60 يومًا، ستُجرى مناقشات حول كيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب وكيفية الحد من تخصيبه مستقبلًا. من جانبها، تعهدت الولايات المتحدة بإجراء محادثات لرفع العقوبات، وفك تجميد الأموال الإيرانية، وإنشاء آلية لإيصال السلع والمساعدات الإنسانية إلى إيران.

لماذا تتفاعل الأسواق فورًا؟

يُعدّ رد فعل السوق، كما يتضح من أسعار اليوم، مثالًا نموذجيًا على "التداول الاستباقي". يتراجع سعر النفط الخام (OIL -0.25%، OIL.WTI -0.48%) لأن إعادة فتح مضيق هرمز المحتملة تُشير إلى عودة النفط الإيراني إلى السوق وزيادة المعروض العالمي. ويتراجع الدولار (USDIDX -0.16%، USDPLN -0.29%) لأن انحسار التوترات الجيوسياسية يدفع رؤوس الأموال بعيدًا عن الأصول الآمنة، مما يُعزز تلقائيًا سعر صرف اليورو مقابل الدولار (EURUSD) (+0.21%) والجنيه الإسترليني مقابل الدولار (GBPUSD) (+0.10%). ويرتفع سعر الذهب ارتفاعًا طفيفًا (+0.11%)، حيث يضعف الدولار، لكن حالة عدم اليقين بشأن نهائية الاتفاق تُبقي المعدن النفيس مرتفعًا كأداة تحوط كلاسيكية قائمة على "الترقب والانتظار". بشكلٍ مفاجئ، يشهد الغاز الطبيعي ارتفاعًا (NATGAS +2.56%)، متأثرًا بحالة عدم اليقين غير المتكافئة في قطاع الطاقة، إذ لم يتم توقيع الاتفاق بعد، وتُسعّر أسواق الغاز مخاطر المزيد من اضطرابات الإمداد.

لماذا لا نحتفل الآن؟

لطالما اعتقد ترامب ومستشاروه أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، إلا أن أيًا من هذه الوعود لم يتحقق حتى الآن. والأهم من ذلك، أن إيران لم تؤكد رسميًا حصولها على "الموافقات اللازمة"، وهذا الادعاء صادرٌ فقط عن مسؤولين أمريكيين لم يُكشف عن هويتهم. تُعدّ وكالة أكسيوس من الوكالات الموثوقة في واشنطن، وتأخذ الأسواق تقاريرها على محمل الجد؛ ومع ذلك، وحتى يوقع ترامب الاتفاق رسميًا، يبقى السيناريو برمته مجرد تقارير غير مؤكدة. تراهن الأسواق اليوم على مجرد احتمال حدوث انفراجة، فإذا فشل الاتفاق، فقد يكون التصحيح حادًا تمامًا مثل الارتفاع الحالي.

في الوقت الحالي، استعاد مؤشر US100 جميع خسائره التي تكبدها خلال اليوم، ويتداول حاليًا على ارتفاع خلال جلسة التداول. المصدر: xStation