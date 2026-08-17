ارتفع الكاكاو 1% واختبر مستوى 6000 دولار 🔼 كيف يتم توجيه الصناديق الاستثمارية؟

تشهد العقود الآجلة للكاكاو (COCOA) في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) تقلبات اليوم، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 1 و2% لتصل إلى حوالي 5850 دولارًا أمريكيًا، مع تركيز السوق مجددًا على مخاطر الإمداد في غرب إفريقيا. وتتمثل المخاوف الرئيسية في توقعات محصول 2026/2027 في ساحل العاج وغانا، حيث يؤدي عدم انتظام هطول الأمطار، وقلة أشعة الشمس، والمخاطر المرتبطة بظاهرة النينيو إلى تفاقم ظروف نمو القرون.

ويدعم هذا الارتفاع أيضًا انخفاض توقعات الإنتاج وتراجع تقديرات فائض العرض العالمي. ومن العوامل الأخرى، لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات، والتي قد تُعقّد صادرات بعض أنواع الكاكاو إلى أوروبا بسبب متطلبات تحديد الموقع الجغرافي والتتبع. كما يراقب السوق انخفاضًا تدريجيًا في المخزونات التي ترصدها بورصة إنتركونتيننتال (ICE) وضعف الدولار الأمريكي، مما يُحسّن القدرة الشرائية للمشاركين الأجانب في السوق.

في المقابل، تُحدّ من المكاسب أعداد الشحنات الواردة إلى الموانئ، بالإضافة إلى وفرة الكاكاو المتاحة نسبيًا. أفادت غانا بأن إنتاج موسم 2025/2026 بلغ 750 ألف طن، بزيادة قدرها 25.6% على أساس سنوي. ولا يزال الطلب يمثل تحديًا آخر، حيث يقوم بعض مصنعي الشوكولاتة بتقليل استخدام الكاكاو أو إعادة صياغة منتجاتهم بعد فترة من الأسعار المرتفعة للغاية. ولإلقاء نظرة أعمق على سوق الكاكاو، يجدر الاطلاع على أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (COT).

ماذا يُظهر مركز COT في سوق الكاكاو؟

يُظهر أحدث تقرير لالتزامات المتداولين أن صناديق إدارة الأموال لا تزال في مراكز بيع صافية على الكاكاو، وقد زادت من انكشافها على انخفاض الأسعار. ففي 11 أغسطس، بلغ عدد عقود الشراء التي بحوزتها 22,955 عقدًا مقابل 29,622 عقد بيع، مما أسفر عن مركز صافٍ قدره -6,667 عقدًا. وخلال الأسبوع، زادت مراكز البيع بمقدار 2,147 عقدًا، بينما ارتفعت مراكز الشراء بمقدار 150 عقدًا فقط، مما يعني تراجع المراكز المضاربية بما يقارب 2,000 عقد على أساس صافٍ.

تتضح صورة مختلفة من خلال فئة المنتجين/التجار/المعالجين/المستخدمين، التي تمثل المشاركين التجاريين المنخرطين مباشرةً في سوق الكاكاو المادي. فقد احتفظ هؤلاء بـ 53,235 عقد شراء و73,711 عقد بيع، ما يُعطي صافي مركز يبلغ حوالي -20,476 عقدًا، على الرغم من انخفاض ميلهم نحو البيع بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي. انخفضت مراكز البيع بمقدار 3,717 عقدًا، بينما انخفضت مراكز الشراء بمقدار 3,285 عقدًا، مما جعل صافي مركز المجموعة أقل سلبيةً بعض الشيء.

زادت صناديق الاستثمار المُدارة (المضاربون الكبار) من صافي ميلها نحو البيع، مما يشير إلى استمرار الحذر بين الصناديق تجاه توقعات أسعار الكاكاو.

لا يزال صافي مراكز البيع لدى الشركات التجارية (المنتجين وغيرهم من المشاركين في السوق المادي الذين يستخدمون العقود الآجلة بشكل أساسي للتحوط) واضحًا، لكنهم قللوا جزئيًا من تحوطاتهم على جانب البيع.

انخفضت المراكز المفتوحة بمقدار 12,507 عقدًا، مما يشير إلى انخفاض أوسع في المشاركة السوقية بدلًا من بناء مراكز جديدة بشكل مكثف.

مجتمعةً، تُشير المجموعتان إلى إشارة مضاربة هبوطية طفيفة، لكنها ليست متطرفة: إذ تُضيف الصناديق مراكز بيع، بينما لا يزيد المشاركون التجاريون من صافي مراكز البيع لديهم.

عمليًا، تُعدّ أهم إشارة في الوقت الراهن هي سلوك الأموال المُدارة - حيث تميل الصناديق المضاربة بشكل أوضح نحو الهبوط. لا ينبغي تفسير مراكز الشركات التجارية كإشارة هبوطية مباشرة، لأن المنتجين والمُصنّعين يستخدمون العقود الآجلة بشكل أساسي للتحوّط من مخاطرهم في سوق الكاكاو المادي، وغالبًا ما يكون مركزهم الطبيعي بيعًا صافيًا.