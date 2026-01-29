ارتفع النفط 3% ليقترب من مستوى 70 دولارًا وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران 📈

ترتفع أسعار خام برنت اليوم لتقترب من 70 دولارًا للبرميل، مع تزايد توقعات الأسواق بتدخل عسكري أمريكي محتمل في إيران. وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة حشدت قوات كبيرة في الشرق الأوسط، تُقدّر بنحو 7% من إجمالي قواتها البحرية، بما في ذلك حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن.

وحذر دونالد ترامب أمس من أن البحرية الأمريكية ستشن ضربة أقوى لإيران من تلك التي شنتها في الهجوم السابق، ما لم توقع طهران اتفاقًا نوويًا يوقف فعليًا برنامجها النووي.

وذكرت التقارير أن إيران رفضت بشكل قاطع الشروط الأمريكية، ورغم تصريح الكرملين اليوم بأن المفاوضات لا تزال ممكنة، إلا أن الأسواق تُشير إلى تزايد احتمالية شن ضربة.

قد يُزعزع هذا السيناريو استقرار المنطقة بأكملها ويؤدي إلى اضطرابات كبيرة في إنتاج النفط، ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع نحو 80 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى محلي متوقع في يونيو 2025.

رسم بياني للنفط (D1)

من الناحية الفنية، وصل سعر العقد إلى مستوى 70 دولارًا للبرميل تقريبًا، والذي يُعد أيضًا منطقة مقاومة رئيسية. طالما بقيت الأسعار دون 71 دولارًا للبرميل، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي العام. وفي حال حدوث اختراق، قد تظهر مستويات رد الفعل الرئيسية الأولى عند حوالي 80 دولارًا للبرميل، وربما أعلى من ذلك - قرب 90 دولارًا، وهو المستوى الذي سُجلت عنده الأسعار آخر مرة في أبريل 2024.

المصدر: xStation5