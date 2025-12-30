ارتفع سعر الفضة بنسبة 3% مع دخول المشترين بعد الانهيار 📈

يشهد سعر الفضة اليوم تعافياً تدريجياً بعد أكبر انهيار شهده أمس منذ سنوات، حيث انخفضت الأسعار من حوالي 84 دولاراً للأونصة إلى حوالي 70.5 دولاراً. ويتداول المعدن حالياً قرب 74 دولاراً، بينما ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) للساعة الواحدة فوق 50، مما يشير إلى احتمال تراجع ضغط البيع على المدى القصير. ويستقر السعر حالياً بين مستويي تصحيح فيبوناتشي 23.6% و38.2% من الارتفاع الأخير.

قد يؤدي الارتفاع مجدداً فوق 75.6 دولاراً إلى فتح الطريق نحو 78 دولاراً للأونصة، حيث شهدنا سابقاً ردود فعل سعرية مهمة. ويتداول سعر الفضة حالياً تقريباً عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 جلسة (الخط البرتقالي)، مما يؤكد أن أي رد فعل حول هذا المستوى قد يزيد من التقلبات في كلا الاتجاهين. أما في حال الانخفاض، فمن المرجح أن يشير الهبوط إلى ما دون 73 دولاراً إلى محاولة أخرى لإعادة اختبار منطقة 70 دولاراً.

