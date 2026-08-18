ارتفع سعر القهوة بنسبة 3.4% ☕️

تشهد أسعار العقود الآجلة للبن ارتفاعًا قويًا، بنسبة تقارب 3% اليوم، نتيجةً لتزامن نقص الإمدادات الحاد على المدى القصير مع ديناميكيات انتهاء صلاحية العقود. يُسلط هذا الارتفاع الضوء على سوق متزايدة التشرذم، حيث يواجه التوافر الفوري ضغوطًا شديدة، حتى مع تحسن توقعات الإنتاج على المدى المتوسط.

ديناميكيات منحنى آجال الاستحقاق: التراجع والانحدار الحاد

يُظهر منحنى آجال استحقاق البن انحدارًا حادًا في ظل تراجع حاد، حيث تُتداول عقود التسليم الفوري بعلاوة سعرية مرتفعة مقارنةً بعقود الاستحقاق المؤجلة.

تُشير بيانات الأسعار المباشرة إلى ارتفاع عقود سبتمبر الآجلة نحو 3.47-3.60 دولارًا للرطل، بينما تتراجع العقود الأبعد في المنحنى بشكل حاد نحو 3.18 دولارًا للرطل لعقود ديسمبر، وأقل من 3.00 دولارًا للرطل لعقود 2027/2028 المؤجلة.

يُشير هذا المنحنى الحاد الانحدار إلى شحّ شديد في السوق الفورية. فعندما يكون المعروض من حبوب البن الفورية نادرًا، يدفع المشترون عائدًا كبيرًا مقابل سهولة التسليم الفوري بدلًا من انتظار وصول محاصيل المستقبل إلى موانئ الاستهلاك.

منحنيات العقود الآجلة للقهوة (الحالية باللون الأبيض، أمس باللون الأزرق، قبل شهر باللون الأصفر).

المصدر: Bloomberg Finance LP

لماذا تتسع الفجوة السعرية بين سبتمبر وديسمبر؟

اتسعت الفجوة السعرية بين عقد سبتمبر قصير الأجل وعقد ديسمبر ذي تاريخ الاستحقاق اللاحق بشكل كبير، لتصل إلى ما يقارب 30 سنتًا للرطل (مقارنةً بـ 27.20 سنتًا للرطل عند الإغلاق السابق).

العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع في الفارق السعري

اقتراب انتهاء صلاحية العقد وضغط المراكز المكشوفة: مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية عقد أرابيكا لشهر سبتمبر، يواجه حاملو المراكز المكشوفة خيارًا صعبًا: إما تسليم قهوة معتمدة فعليًا أو إعادة شراء عقودهم الورقية. وقد أدى هذا التهافت على تغطية المراكز المكشوفة إلى ضغط حاد على المراكز المكشوفة، مما قلل بشكل كبير من حجم التداول المفتوح ورفع أسعار السوق الفورية.



نقص مخزونات البورصة: انخفضت مخزونات بورصة إنتركونتيننتال ( ICE ) المعتمدة بشكل مستمر لأكثر من شهر، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.



معوقات الحصاد والخدمات اللوجستية: أدت تأخيرات الحصاد في البرازيل إلى تباطؤ وصول المحاصيل المبكرة إلى السوق. في الوقت نفسه، أدت الصعوبات اللوجستية الكبيرة التي واجهتها كولومبيا في أعقاب الزلزال المدمر، بالإضافة إلى أضرار الأمطار الغزيرة التي لحقت بالمحصول في منتصف الموسم، إلى تقييد تدفقات التصدير على المدى القريب.



ندرة المحصول في السوق مقابل فائضه المتوقع: في حين أن الإمدادات المادية الفورية عالقة أو متأخرة، لا يزال الإجماع السائد في السوق يتوقع محصولًا برازيليًا وفيرًا في وقت لاحق من موسم 2026/2027. وهذا يخلق تباينًا حادًا: أسعار مرتفعة اليوم، يتبعها انخفاض متوقع غدًا.

وصلت فترات عرض مواعيد القهوة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عديدة.

المصدر: Bloomberg Finance LP

توقعات الطقس في المناطق الزراعية الرئيسية

لا تزال أساسيات السوق المادية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأنماط الطقس في مناطق زراعة البن الرئيسية من نوعي أرابيكا وروبوستا:

البرازيل: تشهد مناطق الزراعة الوسطى جفافًا موسميًا، مما يؤثر سلبًا على تعافي الأشجار ونمو الفاصوليا.

كولومبيا وأمريكا الوسطى: تواجه كولومبيا اضطرابات مستمرة في الصادرات نتيجة الأمطار الغزيرة والأضرار الزلزالية، بينما تُشير المكسيك إلى ظروف زراعية مواتية.

شرق وغرب أفريقيا: تشهد ساحل العاج وغانا ومزارعو شرق أفريقيا (إثيوبيا وكينيا وتنزانيا) هطول أمطار متفرقة مع درجات حرارة قريبة من المعدل الطبيعي أو أعلى منه.

آسيا والمحيط الهادئ: تستفيد فيتنام من أمطار موسمية مواتية تدعم نمو محصول روبوستا، بينما تشهد إندونيسيا ظروفًا معتدلة مع استمرار الجفاف الموسمي.

التحليل الفني: القهوة (يوم واحد)



انتعشت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا بقوة اليوم، مسجلةً اختراقًا حاسمًا فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 30 يومًا (318.85 دولارًا أمريكيًا)، بينما استقر السعر بثبات حول مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 10 أيام (323.36 دولارًا أمريكيًا). على الرغم من التماسك الذي استمر لعدة أسابيع مؤخرًا والانخفاض الحاد الناتج عن تجديد العقد، إلا أن المؤشرات الفنية لا تزال إيجابية. يعزز محاذاة المتوسطات المتحركة البنية الصعودية الأساسية، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 10 أيام فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 30 و100 يوم. يُبقي استمرار الزخم فوق مستوى دعم المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 10 أيام على المسار الصعودي العام، مما يمهد الطريق أمام المشترين لاستهداف مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% (330.07 دولارًا أمريكيًا) وأعلى مستويات التأرجح المحلية الأخيرة قرب 350 دولارًا أمريكيًا.

المصدر: xStation5