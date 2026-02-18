ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.5% ليقترب من 5000 دولار للأونصة 📈

يشهد الذهب (GOLD) مكاسب قوية اليوم، مرتفعاً رغم البيانات الاقتصادية الأمريكية التي عادةً ما تدعم الدولار. فقد جاءت بيانات الطلبات والإنتاج الصناعي والإسكان أقوى من المتوقع. ويبدو أن هذا الارتفاع مدعوم بعلاوات المخاطر الجيوسياسية، وبمراكز المستثمرين قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير.

وتُظهر الأسواق بعض التوتر نتيجة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الوقت نفسه، يُشير إلى أن الذهب تداول خلال معظم شهر فبراير ضمن نطاق ضيق، دون اتجاه واضح .

وعلى الصعيد الجيوسياسي، انتهت الجولة الأولى من محادثات السلام الأوكرانية الروسية التي رعتها الولايات المتحدة في جنيف بعد نحو ساعتين. ووصف الرئيس زيلينسكي المحادثات بأنها "صعبة"، واتهم موسكو بالمماطلة .



في غضون ذلك، أعلنت إيران أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على مجموعة من "المبادئ التوجيهية" للمحادثات النووية، مع التأكيد على أن التوصل إلى اتفاق نهائي ليس وشيكاً .



تترقب الأسواق حاليًا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 16 و17 يناير (المقرر صدوره الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش)، في ظل تراجع مخاطر سوق العمل وتباطؤ وتيرة انخفاض التضخم. ومع ذلك، قد لا يقدم المحضر معلومات جديدة تُذكر، نظرًا للتغيرات الملحوظة التي طرأت على توجهات السوق منذ الاجتماع السابق .



ويُعدّ إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) يوم الجمعة (وهو المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم) المحفز الرئيسي التالي، والذي سيحظى بمتابعة دقيقة لمعرفة تأثيره على تكاليف الاقتراض .

وقد سجل الذهب، وهو ملاذ آمن تقليدي، مستوى قياسيًا بلغ 5,594.82 دولارًا أمريكيًا في 29 يناير. وباعتباره أصلًا غير مُدرّ للعائد، فإنه عادةً ما يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وتتوقع الأسواق حاليًا خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، مع توقع الأول في يونيو (وفقًا لـ CME FedWatch).

المصدر: xStation5