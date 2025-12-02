ارتفعت أسهم AOSL بعد ظهور MOSFET جديد لخوادم الذكاء الاصطناعي

ارتفعت أسهم شركة ألفا وأوميغا لأشباه الموصلات بنسبة 2% عقب الإعلان عن ترانزستور MOSFET جديد لخوادم الذكاء الاصطناعي بجهد 48 فولت. MOSFET هو نوع من الترانزستورات يعمل كمفتاح إلكتروني أو مضخم تيار في الدوائر الإلكترونية. ويلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الطاقة، وخاصةً في الخوادم ومراكز البيانات، حيث يُعدّ الأداء وموثوقية توصيل الطاقة أمرًا بالغ الأهمية.

يلبي المنتج الجديد الاحتياجات الحقيقية لمراكز البيانات، حيث يسمح تصميمه المدمج ومتانته العالية بتوفير المساحة وزيادة الموثوقية في خوادم الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع الاستخدام المتزايد لمسرعات NVIDIA و AMD.

يعزز إطلاق MOSFET مكانة AOSL في قطاع أشباه موصلات الطاقة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، متنافسةً مع شركات مثل NXP وInfineon. ويشير رد الفعل الإيجابي في السوق إلى أن المستثمرين يرون إمكانية لنمو سريع في المبيعات، خاصةً إذا أقامت الشركة شراكات مع كبار مزودي خدمات السحابة.

يعكس رد فعل السوق تزايد الاهتمام بالمنتج الجديد وإمكاناته في ظل تزايد الطلب على الطاقة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. على المدى البعيد، قد يؤثر تطوير ترانزستور MOSFET واعتماده في مشاريع الخوادم على النتائج المالية للشركة، مع أن المنافسة والتباطؤ المحتمل في صناعة أشباه الموصلات لا يزالان عاملين مهمين.