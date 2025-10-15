ارتفعت أسهم ASML بنسبة 3.5% في فترة ما قبل السوق 📈 تؤكد الطلبات الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي

تجاوزت الشركة التوقعات من حيث الأرباح التشغيلية والهامش والطلبات.

تجاوزت الشركة التوقعات من حيث الأرباح التشغيلية والهامش والطلبات.

تجاوزت الشركة التوقعات من حيث الأرباح التشغيلية والهامش والطلبات.

تجاوزت الشركة التوقعات من حيث الأرباح التشغيلية والهامش والطلبات.

تجاوزت الشركة التوقعات من حيث الأرباح التشغيلية والهامش والطلبات.

تجاوزت الشركة التوقعات من حيث الأرباح التشغيلية والهامش والطلبات.

بنحو 3.5% في تداولات ما قبل السوق.

ارتفع سهم ASML بنحو 3.5% في تداولات ما قبل السوق.

ارتفع سهم ASML بنحو 3.5% في تداولات ما قبل السوق.

ارتفع سهم ASML بنحو 3.5% في تداولات ما قبل السوق.

ارتفع سهم ASML بنحو 3.5% في تداولات ما قبل السوق.

ارتفع سهم ASML بنحو 3.5% في تداولات ما قبل السوق.

حققت شركة ASML مكاسب تجاوزت 3.5% في تداولات ما قبل السوق، بعد أن تجاوزت نتائجها للربع الثالث توقعات المستثمرين.

يعود الحماس السائد في قطاع أشباه الموصلات بشكل رئيسي إلى طلبات بلغت 5.4 مليار يورو، متجاوزةً التوقعات البالغة 4.9 مليار يورو، مما يؤكد الطلب القوي على الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتُعدّ الشركة الهولندية، بصفتها المُنتج الوحيد لآلات الطباعة الحجرية بتقنية EUV اللازمة لأحدث رقائق الذكاء الاصطناعي، من أكبر المستفيدين من طفرة الاستثمار في هذا القطاع.

المصدر: xStation5

أبرز الرئيس التنفيذي كريستوف فوكيه الزخم الإيجابي المستمر في استثمارات الذكاء الاصطناعي، والذي يمتد ليشمل عددًا متزايدًا من العملاء. وتخطط الشركة لزيادة إيراداتها السنوية إلى 60 مليار يورو بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 28.3 مليار يورو في عام 2024، ومضاعفة قوتها العاملة بالقرب من مقرها الرئيسي في فيلدهوفن.

على صعيد المخاطر، تواجه ASML تحديات جيوسياسية في المقام الأول، بما في ذلك القيود المفروضة على المبيعات إلى الصين نتيجةً للإجراءات الأمريكية التي تستهدف قطاع أشباه الموصلات الصيني. كما تستعد الشركة لاحتمال انقطاع الإمدادات بسبب القيود الأخيرة التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة. وبالنظر إلى تزايد تعامل ASML مع الصين، فإن القيود المحتملة على تطوير الذكاء الاصطناعي بسبب التوترات التجارية/التكنولوجية قد تؤثر على نمو إيرادات الشركة المتوقع.

النتائج الرئيسية للربع الثالث من عام 2025

الطلبات الجديدة: 5.40 مليار يورو (↓2.6% على أساس ربع سنوي)، وهي أعلى من المتوقع (4.89 مليار يورو).

صافي المبيعات: 7.52 مليار يورو (↓2.3% ربع سنوي)، أقل من المتوقع (7.71 مليار يورو).

مبيعات الأنظمة: 5.55 مليار يورو (↓6.3% ربع سنوي)، أقل بقليل من المتوقع (5.66 مليار يورو).

إجمالي الأنظمة المباعة: 72 (↓98.5% ربع سنوي)؛ معظم الوحدات: ArFi (38).

حصة الصين من مبيعات الأنظمة: 42%، بزيادة عن 27% في الربع الثاني.

مبيعات الخدمات والعمليات الميدانية: 1.96 مليار يورو، متوافقة مع التوقعات (2.0 مليار يورو).

هامش الربح الإجمالي: 51.6%، أعلى بقليل من المتوقع (51.4%).

نفقات البحث والتطوير: 1.11 مليار يورو، أقل من التوقعات (1.2 مليار يورو).

الدخل التشغيلي: 2.47 مليار يورو، أعلى من المتوقع (2.43 مليار يورو).

هامش الربح التشغيلي: 32.8%، أعلى من المتوقع (31.3%). صافي الدخل: ٢.١٣ مليار يورو (↓٧.٢٪ ربع سنوي)، أعلى بقليل من المتوقع (٢.٠٧ مليار يورو).

النقد وما يعادله: ٥.١٣ مليار يورو (↓٢٩٪ ربع سنوي)، أقل من المتوقع (٥.٩١ مليار يورو).

توزيعات أرباح مؤقتة: ١.٦٠ يورو للسهم.

توقعات الربع الرابع ٢٠٢٥