ارتفعت أسهم سامسونج بعد أنباء عن شراكتها مع إنفيديا.

ارتفعت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات في سوق لندن بنحو 5%، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تقارير تفيد بحصول الشركة على موافقة من شركة إنفيديا لاستخدام رقائق ذاكرة HBM3E المتطورة في مُسرّعات الذكاء الاصطناعي. وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية للشركة الكورية الرائدة في مجال التكنولوجيا، والتي تسعى جاهدةً منذ فترة طويلة لتعزيز مكانتها في سوق الذاكرات عالية الأداء سريع النمو.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن نسخة ذاكرة HBM3E من سامسونج اجتازت بنجاح اختبارات الجودة الصارمة التي تُلزمها إنفيديا. ويفتح هذا الإنجاز الباب أمام الشركة للتعاون مع أحد أكبر اللاعبين في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، مما يمنحها فرصةً لمنافسة منافسين مثل SK Hynix وAmerican Micron. وتخطط سامسونج لبدء تسليم هذه الرقائق المتطورة إلى إنفيديا في الربع الأخير من عام 2025، وهو أمرٌ بالغ الأهمية في ظل الطلب المتزايد على الذاكرات المُخصصة للذكاء الاصطناعي.

بهذه الشهادة، أصبحت سامسونج ثالث مورد رسمي لذاكرة HBM3E لشركة Nvidia، مما قد يعزز مكانتها بشكل كبير في سوق شرائح ذاكرة الذكاء الاصطناعي العالمية. بعد سنوات من التأخير ومحاولات عديدة فاشلة للحصول على الشهادة، يُعد هذا مؤشرًا واضحًا على أن أحدث تقنيات الشركة تلبي أعلى معايير الصناعة.

رحب المستثمرون بهذا الخبر بحماس، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في سعر سهم الشركة في البورصة. علاوة على ذلك، أحرزت سامسونج تقدمًا في مجالات رئيسية أخرى، مثل إنتاج شرائح لشركة Tesla، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق أشباه الموصلات. على الرغم من أن طلبات Nvidia الأولية على ذاكرة HBM3E قد تكون متواضعة، إلا أن الموافقة على هذا المنتج تُعد خطوة مهمة قد تفتح الباب أمام عقود إضافية أكبر وتعاون أوسع.

يؤكد المحللون أن نجاح سامسونج في الحصول على شهادة Nvidia ليس إنجازًا تقنيًا فحسب، بل إنجازًا استراتيجيًا أيضًا. فهو يُظهر قدرة الشركة على تلبية أعلى متطلبات الصناعة ويزيد من فرص مشاركتها في مشاريع مستقبلية، مثل HBM4.

