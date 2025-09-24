اقرأ أكثر

ارتفعت أسهم SAP بنحو 3% بعد الإعلان عن شراكة الذكاء الاصطناعي مع OpenAI 📈

٤:٠٩ م ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلنت شركتا SAP SE (SAP.DE) وOpenAI عن شراكة استراتيجية لإطلاق OpenAI في ألمانيا عام 2026، وهي مخصصة للقطاع العام الألماني.

ستعمل الخدمة من خلال شركة Delos Cloud التابعة لشركة SAP، باستخدام تقنية Microsoft Azure لتلبية متطلبات سيادة البيانات والأمن والمتطلبات القانونية الألمانية. وأكد كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة SAP، أن الجمع بين خبرة SAP في مجال الحوسبة السحابية وتقنية OpenAI سيمكن من ابتكار حلول "صنع في ألمانيا" للسوق المحلية. وأعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن المشروع سيُسرّع التحول الرقمي للخدمات العامة من خلال تسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي على موظفي الحكومة ومؤسسات البحث. وستُوسّع SAP البنية التحتية لـ Delos Cloud في ألمانيا لتشمل 4000 معالج رسومي يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتُعلن عن استثمارات إضافية بناءً على الطلب. تدعم هذه المبادرة الاستراتيجية الوطنية الألمانية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة ناتجة عن الذكاء الاصطناعي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وتُعد هذه الشراكة جزءًا من برنامج "صُنع لألمانيا"، الذي تدعمه 61 شركة ومستثمرًا بالتزامات تتجاوز 631 مليار يورو. وقد تعهدت شركة SAP بالفعل باستثمارات تزيد عن 20 مليار يورو في تطوير السيادة الرقمية لألمانيا، وستركز الحلول الجديدة على أتمتة العمليات الإدارية التقليدية.

حققت أسهم SAP ارتفاعًا سريعًا، مسجلةً حاليًا ارتفاعًا بنسبة 2.65%.

 

المصدر: xStation

