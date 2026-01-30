ارتفعت أسهم شركة آبل بعد إعلان الأرباح مدفوعةً بمبيعات قوية لأجهزة آيفون 📈

أعلنت شركة آبل (AAPL.US)، ثالث أكبر شركة في الولايات المتحدة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2025. وارتفع سهم الشركة بشكل طفيف بعد الإعلان، بنسبة تقل قليلاً عن 2%. وتجاوزت كل من الإيرادات والأرباح للسهم الواحد توقعات وول ستريت. وكانت المفاجأة الأكبر بلا منازع هي قوة مبيعات آيفون في الصين، وبشكل أوسع، النمو القوي للغاية في إيرادات آيفون بشكل عام. والجدير بالذكر أن مبيعات آبل في الصين كانت ضعيفة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما جعل الانتعاش الحالي مفاجأة حقيقية للمحللين. وبالإضافة إلى تقرير آبل، أعلنت شركة فيزا (V.US) أيضاً عن نتائجها، حيث انخفضت أسهمها بنحو 1.5%، بينما ارتفعت أسهم شركة سانديسك (SNDK.US)، المتخصصة في تصنيع وسائط التخزين والبيانات، بنحو 14%.

نتائج شركة أبل للربع الرابع من عام 2025



ربحية السهم: 2.84 دولار (+18% على أساس سنوي، وهو رقم قياسي جديد لربحية السهم على الإطلاق)؛ صافي دخل 42.1 مليار دولار

إيرادات المنتجات (الإجمالية): 113.74 مليار دولار مقابل 107.69 مليار دولار (+16% على أساس سنوي)

إيرادات آيفون: 85.27 مليار دولار مقابل 78.31 مليار دولار (+23% على أساس سنوي)

إيرادات الخدمات: 30.01 مليار دولار مقابل 30.02 مليار دولار (+14% على أساس سنوي)

إيرادات آيباد: 8.60 مليار دولار مقابل 8.18 مليار دولار (+14% على أساس سنوي)

إيرادات ماك: 8.39 مليار دولار مقابل 9.13 مليار دولار (+14% على أساس سنوي)

إيرادات الأجهزة القابلة للارتداء والمنزلية والملحقات: 11.49 مليار دولار مقابل 12.13 مليار دولار (+14% على أساس سنوي)

إيرادات الأمريكتين: 58.53 مليار دولار مقابل 59.06 مليار دولار (+14% على أساس سنوي)

إيرادات الصين الكبرى: 25.53 مليار دولار مقابل 21.82 مليار دولار (+38% على أساس سنوي) (مقارنة بالعام الماضي)

المصروفات التشغيلية: 18.38 مليار دولار أمريكي مقابل 18.18 مليار دولار أمريكي (تقديرية)

التدفق النقدي التشغيلي: حوالي 54 مليار دولار أمريكي

قاعدة الأجهزة المثبتة: أكثر من 2.5 مليار جهاز نشط

توزيعات الأرباح: 0.26 دولار أمريكي للسهم



التوقعات

تتوقع شركة آبل نموًا في الإيرادات بنسبة 13-16% على أساس سنوي في الربع الحالي (الربع الأول من عام 2026).



سهم شركة آبل (D1)



يتداول سهم آبل حاليًا عند حوالي 262 دولارًا أمريكيًا في التداولات المسائية. وأعربت الشركة في بيانها عن سعادتها بالمبيعات القياسية لهواتف آيفون (حيث وصفت الطلب بأنه الأقوى في تاريخها في جميع الأسواق التي تعمل بها آبل)، فضلًا عن الأداء القوي لخدماتها.

المصدر: xStation5

تجاوزت إيرادات أجهزة آيفون والخدمات مجتمعة 115 مليار دولار في الربع الرابع.

المصدر: Apple, Datawrapper