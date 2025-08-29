ارتفعت الفضة 2% لتصل إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا📈

ارتفعت الفضة (SILVER) اليوم بنحو 2% لتصل إلى 39.70 دولارًا للأونصة، مدعومةً بارتفاع أسعار الذهب وضعف مؤشر الدولار الأمريكي. ولم يجد الدولار دعمًا حتى بعد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي القوية نسبيًا اليوم، والتي لم تُظهر أي مؤشرات على ركود اقتصادي، ولم تُظهر أي مؤشرات واضحة على تباطؤ حاد في الاستهلاك.

من ناحية أخرى، أشار استطلاع جامعة ميشيغان الأخير إلى ضعف ثقة المستهلك الأمريكي وتراجع توقعات التضخم مقارنةً بالقراءة السابقة. وقد فسرت الأسواق هذا على أنه إشارة أخرى تزيد من احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا الخريف. وتستقر منطقة المقاومة الرئيسية عند 40 دولارًا للأونصة.

المصدر: xStation5