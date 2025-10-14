إريكسون تُفاجئ الجميع بنتائجها. أسهمها ترتفع بعد صفقة فودافون الجديدة.

أصدرت إريكسون نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، والتي فاقت توقعات السوق على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. بعد إصدار البيانات والإعلان عن الشراكة مع فودافون، ارتفع سعر سهم الشركة في السوق بنحو 15%.

الأرقام المالية الرئيسية:

بلغت الأرباح التشغيلية (قبل الفوائد والضرائب) حوالي 1.62 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة حوالي 1.48 مليار دولار أمريكي.

انخفضت الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى ما يقرب من 5.95 مليار دولار أمريكي.

ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 48.1%، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.

بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب 27.6%، مدعومًا جزئيًا بمكاسب لمرة واحدة بلغت حوالي 730 مليون دولار أمريكي من بيع أعمال أيكونكتيف.

على الرغم من انخفاض الإيرادات، تُبرز إريكسون تحسن الربحية والوضع المالي القوي، مما يُمكّنها من مواصلة الاستثمار والنمو. حصلت الشركة على عقود مهمة في الهند واليابان والمملكة المتحدة، وتم الاعتراف بحلول 5G Open RAN الخاصة بها باعتبارها من بين أكثر الحلول ابتكارًا في الصناعة.

المصدر: xStation5

صفقة رئيسية مع فودافون

أعلنت إريكسون عن عقد مدته خمس سنوات مع فودافون يهدف إلى تحديث البنية التحتية لشبكة المشغل في العديد من الأسواق الأوروبية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون إريكسون المورد الحصري لشبكة الوصول اللاسلكي (RAN) لفودافون في أيرلندا وهولندا والبرتغال، مع الحفاظ على دورها الرائد كمورد في ألمانيا ورومانيا ومصر.

تتضمن الصفقة نشر معدات وبرامج متطورة لتقنية الجيل الخامس، بما في ذلك منصة إريكسون للأتمتة الذكية وتطبيقات rApps القائمة على الذكاء الاصطناعي. صُممت هذه التقنيات لأتمتة تحسين الشبكة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة الشبكات متعددة الموردين.

شستكون ألمانيا أول سوق تُطبق هذه الحلول، ومن المقرر أن يبدأ العمل في الربع الأخير من عام 2025. تُوسّع هذه الاتفاقية شراكة إريكسون الحالية مع فودافون، والتي تشمل عقدًا بقيمة 12.5 مليار كرونة سويدية لتطوير شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة.