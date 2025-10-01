سهم أرسيلور ميتال يرتفع بنسبة 5% بعد عرض استحواذ محتمل من جنوب أفريقيا 📈

ارتفعت أسهم شركة أرسيلور ميتال (MT.NL) بأكثر من 5% اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022 وسط تقارير تفيد بأن شركة التنمية الصناعية في جنوب إفريقيا (IDC) تدرس استحواذًا بقيمة 8.5 مليار راند (491 مليون دولار) على عمليات أرسيلور ميتال جنوب إفريقيا بعد عامين من المفاوضات. ولا تزال أرسيلور ميتال أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، بمرافق في 18 دولة ومبيعات في 160 دولة. وشركة IDC هي شركة ممولة مملوكة للدولة ومكلفة بدعم الانتعاش الصناعي في جنوب إفريقيا.

إذا حصلت الصفقة على موافقة الجهات التنظيمية، تخطط IDC لإشراك شركات الصلب الدولية كشركاء، ومن بين الشركات المذكورة Networth Investments .

في عام 2023، حذرت شركة أرسيلور ميتال من إغلاق مصنعي نيوكاسل وفيرينجينج - وهما موردان أساسيان لصناعات السيارات والتعدين، ويعمل بهما 3500 موظف و100000 مورد.

دفعت تكاليف الطاقة المرتفعة، وضعف خطوط السكك الحديدية، وانخفاض أسعار الواردات شركة Amsa نحو الإغلاق. ترى شركة IDC في الاستحواذ وسيلةً لتحقيق الاستقرار واستئناف العمليات.

شركة IDC مستعدة لسداد قروض أرسيلور ميتال وضخّ سيولة نقدية جديدة. وقد تواصل العديد من المستثمرين بالفعل مع IDC بشأن مشاريع مشتركة أو تمويل مشترك.

أرسيلور ميتال (MT.NL، فاصل زمني D1)

المصدر: xStation5