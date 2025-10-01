اقرأ أكثر

سهم أرسيلور ميتال يرتفع بنسبة 5% بعد عرض استحواذ محتمل من جنوب أفريقيا 📈

٤:١٢ م ١ أكتوبر ٢٠٢٥

ارتفعت أسهم شركة أرسيلور ميتال (MT.NL) بأكثر من 5% اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022 وسط تقارير تفيد بأن شركة التنمية الصناعية في جنوب إفريقيا (IDC) تدرس استحواذًا بقيمة 8.5 مليار راند (491 مليون دولار) على عمليات أرسيلور ميتال جنوب إفريقيا بعد عامين من المفاوضات. ولا تزال أرسيلور ميتال أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، بمرافق في 18 دولة ومبيعات في 160 دولة. وشركة IDC هي شركة ممولة مملوكة للدولة ومكلفة بدعم الانتعاش الصناعي في جنوب إفريقيا.

  • إذا حصلت الصفقة على موافقة الجهات التنظيمية، تخطط IDC لإشراك شركات الصلب الدولية كشركاء، ومن بين الشركات المذكورة Networth Investments.
  • في عام 2023، حذرت شركة أرسيلور ميتال من إغلاق مصنعي نيوكاسل وفيرينجينج - وهما موردان أساسيان لصناعات السيارات والتعدين، ويعمل بهما 3500 موظف و100000 مورد.
  • دفعت تكاليف الطاقة المرتفعة، وضعف خطوط السكك الحديدية، وانخفاض أسعار الواردات شركة Amsa نحو الإغلاق. ترى شركة IDC في الاستحواذ وسيلةً لتحقيق الاستقرار واستئناف العمليات.
  • شركة IDC مستعدة لسداد قروض أرسيلور ميتال وضخّ سيولة نقدية جديدة. وقد تواصل العديد من المستثمرين بالفعل مع IDC بشأن مشاريع مشتركة أو تمويل مشترك.

أرسيلور ميتال (MT.NL، فاصل زمني D1)

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
 

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

02.10.2025
٩:٣٩ م

ملخص يومي: استقرار المؤشرات مع استمرار الإغلاق، وارتفاع الدولار، ووصول البيتكوين إلى حوالي 120 ألفًا (02.10.2025)

لا تزال الحكومة الأمريكية مغلقة لليوم الثاني، ويمنع تفاقم الجمود المستثمرين من شراء الأسهم. وانتهت جلسة التداول النقدي اليوم دون تغيير يُذكر. وأظهرت...

 ٨:٤٢ م

بيتكوين يرتفع 1.25% ويتجاوز 120 ألف دولار 🚀

ارتفع سعر البيتكوين اليوم بنسبة 1.25%، ليتداول عند 120,200 دولار أمريكي. ويشهد الإيثريوم جلسة أقوى، حيث ارتفع بنسبة 2.20% ليصل إلى 4,447 دولار أمريكي،...

 ٨:٣٦ م

ارتفع مؤشر USDIDX بنسبة 0.3% بعد سلسلة خسائر استمرت 4 أيام💲📈

كسر الدولار الأمريكي سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام رغم ضعفه في بداية الجلسة. وارتفع مؤشر USDIDX حاليًا بنحو 0.3%، عائدًا إلى نطاق الاستقرار الذي استمر...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات