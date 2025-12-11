سهم الأسبوع – شركة جابيل (11.12.2025)

تخيل شركة لا تصمم رقائق إلكترونية مثل إنفيديا، ولا تبني خدمات سحابية مثل أمازون ويب سيرفيسز، ومع ذلك تلعب دورًا محوريًا في طفرة التكنولوجيا. تقوم شركة جابيل بتجميع خوادم الذكاء الاصطناعي، وطباعة أغلفة هواتف آيفون، وتصنيع الإلكترونيات لشركة تسلا. منذ بداية عام 2025، ارتفع سهم الشركة بنسبة 59%، بينما يشير تقييمها البالغ 14 ضعفًا فقط لنسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أن وول ستريت لا تزال تقلل من شأن دور جابيل في التوسع الهائل لمراكز البيانات. لا تتصدر جابيل عناوين الأخبار، لكنها تُعدّ مهندسًا هادئًا للتكنولوجيا العالمية. تعتمد شركات مثل آبل وسيسكو وإتش بي، بالإضافة إلى كبرى شركات الحوسبة السحابية، على مصانع جابيل في 30 دولة. في عصر الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، حيث ينمو الطلب على خوادم وحدات معالجة الرسومات وإلكترونيات السيارات بنسبة 30% سنويًا، تدخل الشركة مرحلة تسارع قوي. فهل سيتفوق هذا اللاعب الخفي على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ويصبح الخيار المفضل التالي لصناديق الاستثمار؟ دعونا نلقي نظرة على الأرقام وقصة حقوق الملكية التي قد تُغير النظرة السائدة لسلسلة توريد التكنولوجيا.

نبذة عن الشركة

شركة جابيل (Jabil Inc.) هي شركة أمريكية متخصصة في تصنيع الإلكترونيات التعاقدية. تُقدم الشركة خدمات متكاملة تشمل التصميم والتصنيع والخدمات اللوجستية، وتدعم عملاءها في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج. تعمل جابيل على مستوى العالم، وتخدم العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة، حيث تُوفر المكونات والحلول الجاهزة في قطاعات متنوعة مثل تكنولوجيا المعلومات، والسيارات، والرعاية الصحية، والإلكترونيات الاستهلاكية. يُحفز الطلب المتزايد على التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية وبنية الجيل الخامس (5G)، نمو الشركة. تستفيد جابيل من توجهات التعهيد الخارجي لمساعدة عملائها على تحسين الإنتاج وتسريع طرح الابتكارات في السوق. تُمكّنها مرونتها، ونطاق خدماتها الواسع، وحضورها العالمي من الحفاظ على مكانة رائدة في السوق وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

الاتجاهات الكبرى التي تُشكل مستقبل الشركة

تعمل شركة جابيل ضمن اتجاهات تكنولوجية كبرى تدفع نمو قطاع الإلكترونيات العالمي. تشمل هذه الاتجاهات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والمركبات الكهربائية وقطاع السيارات، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى شبكات الجيل الخامس والحوسبة الطرفية. يشهد سوق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نموًا سريعًا، مما يزيد الطلب على خوادم وحدات معالجة الرسومات ومراكز البيانات المعيارية، وهي مجالات تُشارك فيها جابيل بشكل فعّال. تمثل المركبات الكهربائية وحلول السيارات ذات الصلة قطاعًا آخر سريع النمو، بما في ذلك إنتاج وحدات البطاريات والروبوتات الصناعية، وهي جزء من خدمات جابيل. يشهد قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية نموًا قويًا ومستقرًا، حيث تُقدم الشركة أجهزة طبية متطورة وخدمات تصنيع تعاقدية لقطاع الأدوية. أخيرًا، تدعم شبكات الجيل الخامس والحوسبة الطرفية تطوير البنية التحتية للشبكات وأتمتة المستودعات، مما يُعزز علاقات جابيل مع عملاء مثل آبل وإتش بي وأمازون. يُوفر هذا المزيج من الاتجاهات الكبرى أساسًا متينًا لنمو إيرادات جابيل وهوامش ربحها، مما يجعلها شركة جذابة في سوق تصنيع الإلكترونيات التعاقدي.

التحليل المالي

اختتمت شركة جابيل السنة المالية 2025 بوضع تشغيلي قوي للغاية. ففي الربع الرابع، بلغت الإيرادات حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي، مسجلةً انتعاشاً واضحاً بعد فترة من انخفاض المبيعات. واستقرت هوامش الربح التشغيلي والصافي عند حوالي 4-5% و2% على التوالي، وذلك بعد ارتفاع مفاجئ وغير طبيعي في الربحية عام 2024 نتيجة عوامل مواتية غير متكررة. ويصاحب نمو الأعمال تحسن في الكفاءة التشغيلية بدلاً من انخفاض هوامش الربح.

ومن الجدير بالذكر بشكل خاص ارتفاع العائد على حقوق الملكية، الذي ظلّ ضمن نطاق 30-35% خلال الأرباع الأخيرة، وهو إنجازٌ قويٌّ للغاية بالنسبة لشركة تصنيع معقدة كهذه. وبالنظر إلى النموّ القويّ في ربحية السهم على مدى الأرباع الثمانية الماضية، يُظهر هذا أن الإدارة تُحوّل بفعالية الاتجاهات الكبرى، مثل نموّ البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى قيمة حقيقية للمساهمين.

يشير هيكل ديون شركة جابيل إلى أنها تدخل المرحلة التالية من الاستثمارات بميزانية عمومية متينة. فقد استقر الدين طويل الأجل بين 2.7 و3.3 مليار دولار، بينما لم يشهد الدين قصير الأجل سوى زيادة طفيفة في الأرباع الأخيرة، انطلاقًا من مستوى منخفض للغاية. ولا تزال نسبة السيولة الجارية أعلى من 1.0، كما تحسنت نسبة السيولة السريعة مقارنةً بالفترة 2022-2023، مما يدل على أن الشركة تمول قطاعات النمو الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، انطلاقًا من وضع سيولة قوي.

العلاقة بين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والعائد على رأس المال المستثمر (ROIC) وتكلفة رأس المال المرجحة (WACC) إيجابية. وقد تجاوز العائد على رأس المال المستثمر باستمرار تكلفة رأس المال المرجحة، مما يعني أن كل وحدة إضافية من رأس المال المستثمر تحقق عائدًا أعلى من تكلفة التمويل. لا تكتفي جابيل بالنمو فحسب، بل تخلق قيمة حقيقية للمساهمين.

ترسم النتائج المالية للشركة ومؤشراتها التشغيلية صورة متكاملة لـ"المهندس الخفي لازدهار الذكاء الاصطناعي". تستفيد جابيل من الطلب المتزايد على بنية مراكز البيانات والإلكترونيات المتقدمة، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، وعائد مرتفع على حقوق الملكية، وسيولة عالية. يُتيح هذا المزيج للإدارة مواصلة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية للذكاء الاصطناعي، ويسمح بسياسة جاذبة للمساهمين، من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتدفقات نقدية مستقرة طويلة الأجل.

توقعات الإيرادات

تُظهر توقعات إيرادات جابيل أنه بعد تراجع مؤقت في عام 2024، تعود الشركة إلى مسار نمو مستقر، بغض النظر عن الظروف. تدخل شركة جابيل السنة المالية المقبلة بوضع مالي قوي وطلب متزايد على التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والإلكترونيات الاستهلاكية، والصناعية. واستنادًا إلى نتائج عام 2019 واتجاهات السوق الملحوظة، تم إعداد ثلاثة سيناريوهات لتوقعات الإيرادات للفترة 2026-2029، توضح إمكانات نمو الأعمال في ظل ظروف السوق المختلفة.

في السيناريو الأساسي، تنمو إيرادات شركة جابيل تدريجيًا، لتصل إلى حوالي 31.4 مليار دولار أمريكي في عام 2026، وتستمر في النمو لتصل إلى 34.96 مليار دولار أمريكي في عام 2029. ويفترض هذا السيناريو نموًا معتدلًا وثابتًا في الطلب على قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والسيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية. وتحافظ الشركة على توازن بين التوسع والتحكم في التكاليف، مما يُمكّنها من تحقيق هوامش ربح مستقرة وخلق قيمة للمساهمين.

أما السيناريو المتفائل، فيتوقع نموًا أسرع في الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وقطاع السيارات الكهربائية. وقد تصل الإيرادات في عام 2026 إلى 32.15 مليار دولار أمريكي، لترتفع إلى 36.16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. ويفترض هذا السيناريو الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز العلاقات مع العملاء الرئيسيين، مما يسمح بنمو متسارع دون مخاطر مفرطة على الميزانية العمومية.

يفترض السيناريو المتحفظ تباطؤ نمو الإيرادات، لتصل إلى حوالي 31.24 مليار دولار أمريكي في عام 2026 و33.97 مليار دولار أمريكي في عام 2029. ويعكس هذا السيناريو احتمالية تباطؤ الطلب في قطاعات محددة أو وجود قيود في سلسلة التوريد. وعلى الرغم من تباطؤ النمو، تحافظ الشركة على ربحية مستقرة وتحكم فعال في التكاليف، مما يُمكّنها من توليد تدفقات نقدية والاستثمار في قطاعات السوق الاستراتيجية.

التقييم

نقدم في هذا التقرير تقييمًا لشركة جابيل باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF). تجدر الإشارة إلى أن هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية أو تقييمًا دقيقًا.

تُعدّ جابيل مزودًا عالميًا لخدمات تصنيع الإلكترونيات التعاقدية، وتخدم أبرز العلامات التجارية التقنية في العالم. تستفيد الشركة من الطلب المتزايد على البنية التحتية لمراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات الصناعية، مما يوفر أساسًا متينًا لمزيد من النمو.

يستند التقييم إلى سيناريو التوقعات الأساسية للإيرادات والوضع المالي، مع متوسط ​​تكلفة رأس مال مرجح (WACC) بنسبة 9% ومعدل نمو نهائي متحفظ بنسبة 2%. تستند المعايير المالية إلى متوسط ​​البيانات من السنوات الأخيرة، مما يوفر رؤية واقعية لوضع الشركة.

وبناءً على ذلك، نُقدّر قيمة سهم جابيل الواحد بحوالي 319 دولارًا أمريكيًا، ما يُمثل ارتفاعًا محتملاً بنسبة 41% مقارنةً بسعر السوق الحالي البالغ 227.14 دولارًا أمريكيًا. وهذا يُشير إلى فرصة استثمارية جذابة، لا سيما للمستثمرين الذين يؤمنون بنمو الشركة المستمر في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والإلكترونيات المتقدمة.

ويأخذ التقييم في الاعتبار أيضًا مخاطر السوق والمنافسة، وسيعتمد نجاح الشركة على المدى الطويل على الحفاظ على نمو مستقر، وإدارة التكاليف بشكل فعال، وتحويل الاتجاهات التكنولوجية الكبرى إلى قيمة حقيقية للمساهمين.