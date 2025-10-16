سهم الأسبوع - شركة لام للأبحاث (16.10.2025)

تُعزّز الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات الطلب على الحلول التكنولوجية المتقدمة، وتغتنم لام للأبحاث هذه الفرصة لتعزيز مكانتها كمورد رئيسي لقطاعي مراكز البيانات وأشباه الموصلات.

على الرغم من أنها لا تُصمّم الرقائق أو تُصنّع المكونات النهائية، إلا أن أياً منها لم يكن ليوجد لولا تقنيتها. تُعدّ لام بطلةً هادئةً لثورة أشباه الموصلات، فهي شركة تُوفّر المعدات الأساسية للمعالجة الدقيقة لرقائق السيليكون، أساس الإلكترونيات الحديثة.

في عصرٍ يُمثل فيه الذكاء الاصطناعي تحدياتٍ تقنيةً جديدةً لصانعي الرقائق، لا تُقدم شركة لام ريسيرش الأدوات فحسب، بل تُسهم أيضًا في تحديد مسار التغيير. تُعدّ حلولها التكنولوجية أساسيةً لشركاتٍ عملاقةٍ مثل TSMC وسامسونج وميكرون، كما أن الاستثمارات المتنامية في الطباعة الحجرية المتقدمة وتغليف الرقائق تُتيح لها إمكانات نموٍّ هائلة.

في هذه المقالة، سنستكشف مكانة لام ريسيرش في سلسلة توريد أشباه الموصلات، ونُحلل أدائها المالي، ونُقيّم ما إذا كان تقييمها الحالي يعكس إمكاناتها السوقية.

منتجات وتقنيات لام ريسيرش - القلب الخفي لعالم الرقائق

على الرغم من أن لام ريسيرش نادرًا ما تتصدر عناوين الأخبار في وسائل الإعلام التقنية، إلا أنه لا يُمكن تصنيع أي شريحةٍ حديثةٍ بدون آلاتها. تُوفر الشركة أنظمةً متطورةً لتصنيع أشباه الموصلات، تغطي كل شيءٍ بدءًا من تشكيل هياكل الترانزستور وحتى التنظيف النهائي للرقائق. هذه المراحل بالغة الأهمية لتحديد أداء الشريحة وكثافتها وكفاءة استخدامها للطاقة.

الحفر - نقش دقيق للسيليكون

يُعد الحفر خطوةً أساسيةً في تصنيع الرقائق، إذ يسمح بنقش أنماط مجهرية بدقة في طبقات المادة على رقاقة السيليكون. تُعد شركة لام رائدةً في تقنيات الحفر لذاكرة NAND ثلاثية الأبعاد وهياكل الترانزستور المتقدمة.

ترسيب الأغشية الرقيقة (CVD وALD)

توفر لام أنظمةً لتطبيق طبقات مواد أشباه الموصلات فائقة الرقة من خلال ترسيب البخار الكيميائي (CVD) وترسيب الطبقة الذرية (ALD). تُمكّن هذه العمليات من إنشاء طبقات طلاء دقيقة وموحدة، وهي ضرورية لأداء الترانزستورات وأجهزة الذاكرة.

تنظيف الرقاقة

بعد كل مرحلة من مراحل الطباعة الحجرية والحفر، يجب تنظيف الرقاقة تمامًا من البقايا الكيميائية، ومادة المقاومة الضوئية، والجزيئات الأخرى. تقدم لام أنظمة تنظيف متطورة تُقلل من العيوب وتُحسّن إنتاجية الرقاقة.

في عصر الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات عالية الإنتاجية، يجب على مُصنّعي الرقاقات اعتماد عمليات تصنيع متطورة بشكل متزايد. مع تزايد الطلب على كثافة أعلى وكفاءة طاقة وسرعات نقل بيانات أعلى، لم تعد الأساليب التقليدية كافية. وهنا يأتي دور شركة لام للأبحاث، أحد الموردين القلائل الذين يقدمون حلولاً شاملة لإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي، وذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، وتغليف أشباه الموصلات المتقدمة.

مع ذلك، فإن لام للأبحاث ليست مجرد مورد للأجهزة، بل هي شريك تقني يُشارك في تطوير معايير الإنتاج جنبًا إلى جنب مع أكبر الشركات في هذا المجال. بفضل خبرتها العميقة وتكاملها الوثيق مع عمليات العملاء، تُسهم لام في تطوير أجيال كاملة من أجهزة أشباه الموصلات. في عالمٍ تُهم فيه كل نانومتر، تُقدم لام حلولاً دقيقةً لا تقتصر على أهميتها فحسب، بل تُسهم أيضًا في تقدم هذه الصناعة.

التحليل المالي

على مدار السنوات القليلة الماضية، عززت شركة لام للأبحاث مكانتها السوقية باستمرار، كما يتضح من نمو إيراداتها وأدائها التشغيلي. وعلى الرغم من الانخفاض المؤقت في الربع الثالث من عام 2023 - والذي يُعزى أساسًا إلى تباطؤ سلسلة التوريد وتخفيضات مؤقتة في استثمارات بعض العملاء - فقد انتعشت الشركة بسرعة، مسجلةً نموًا في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأرباع متتالية.

في الأرباع الأخيرة، حافظ قطاع دعم العملاء والخدمات الأخرى على إيرادات مستقرة، مما وفر أساسًا ماليًا متينًا ودعمًا قويًا للعملاء. ويمثل هذا القطاع، وإن كان أقل ديناميكية، حصة كبيرة من إجمالي الدخل.

أظهر قطاع الأنظمة، الذي يركز على الحلول التكنولوجية المتقدمة، اتجاهًا تصاعديًا واضحًا. فبعد انخفاض قصير في نهاية عام 2023، انتعشت الإيرادات بسرعة واستمرت في النمو، مما يعكس الطلب القوي على تقنيات تصنيع الرقائق الحديثة، وخاصةً في قطاعات الذاكرة والحلول المبتكرة الأخرى.

على الصعيد الجغرافي، تحافظ لام للأبحاث على حضور دولي قوي، وهو ما يُولد معظم إيراداتها. تشمل الأسواق الرئيسية كوريا الجنوبية والصين واليابان وتايوان، حيث تشهد الشركة أعلى تدفقات. وبينما تُمثل الولايات المتحدة نسبة أصغر من المبيعات، إلا أن حصتها في ازدياد، مما يُشير إلى تزايد أهمية لام في سوقها المحلية. أما السوق الأوروبية فهي الأصغر، لكنها لا تزال مستقرة.

إن الجمع بين إيرادات دعم العملاء المستقرة، والنمو الديناميكي لقطاع الأنظمة، والتواجد الجغرافي المتنوع والقوي، يمنح لام ريسيرش أساسًا متينًا لمزيد من التوسع العالمي في سوق أشباه الموصلات.

ومن الجوانب المهمة بشكل خاص في أداء لام ريسيرش هامش الربح الإجمالي المرتفع والمستقر، والذي يبلغ حاليًا حوالي 34%. بالنسبة لشركة تعمل في قطاع تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، يُعد الحفاظ على هامش ربح مرتفع أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب:

أولًا، يُشير إلى ميزة تنافسية. تستطيع لام ريسيرش تقديم حلول فريدة ومعقدة لا تُلبي فقط احتياجات العملاء المتزايدة، بل تُقدّر أيضًا كمنتجات عالية الجودة.

ثانيًا، يعكس هامش الربح الإجمالي كفاءة الإنتاج وضبط التكاليف، وهما أمران أساسيان في صناعة كثيفة رأس المال للحفاظ على الربحية ومواصلة الاستثمار في الابتكار.

كما تمنح الربحية العالية شركة لام المرونة اللازمة للاستثمار في البحث والتطوير والتوسع في قطاعات سوقية جديدة، مثل معدات إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي والذاكرة المتقدمة. كما أنها تُشكل حاجزًا أمام الاضطرابات قصيرة الأجل، مثل تقلبات أسعار المواد الخام أو التباطؤ الاقتصادي، مما يضمن الاستقرار المالي والتنفيذ الاستراتيجي طويل الأجل. وبالمقارنة مع الشركات الأخرى في مجال أشباه الموصلات، تحافظ لام للأبحاث على أحد أعلى هوامش الربح، مما يُبرز مكانتها السوقية القوية وقدرتها على خلق القيمة.

كما يشهد صافي الدخل وهوامش التشغيل تحسنًا مطردًا، مما يعكس وضعًا ماليًا سليمًا وزيادة في الربحية. والأهم من ذلك، تُحقق لام للأبحاث عوائد على رأس المال المستثمر (ROIC) أعلى بكثير من تكلفة رأس المال (WACC)، مما يعني أن استثمارات الشركة تُحقق قيمة حقيقية للمساهمين.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن سهم لام للأبحاث قد تضاعف تقريبًا منذ بداية العام، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في توقعات الشركة. يشير ارتفاع نسبة السعر إلى العائد (~34) إلى توقعات باستمرار النمو والتوسع، على الرغم من أن السوق يتوقع انخفاض هذه النسبة بشكل كبير العام المقبل، مدفوعًا بنمو قوي في الأرباح. وتشير الأرباح المرتفعة، إلى جانب استقرار التقييمات أو حتى ارتفاعها، إلى أن شركة لام ستصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يعزز مكانتها في هذا القطاع. ويوضح هذا السيناريو أن نمو الشركة ليس سريعًا فحسب، بل مستدام أيضًا، ويرتكز على أسس مالية متينة.

هذه النتائج ليست مصادفة. فالطلب على تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وذاكرة HBM من الجيل التالي، يخلق ظروفًا مثالية لمواصلة تطوير شركة لام للأبحاث. وتتمتع الشركة بمكانة جيدة لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة، من خلال توفير حلول دقيقة لإنتاج الرقائق والتغليف المتقدم.

توقعات الإيرادات وتوقعات السوق

لا يُظهر ازدهار الذكاء الاصطناعي أي تباطؤ، بل على العكس، يتسارع كل ربع سنة. تُحفّز الحاجة المتزايدة إلى الحوسبة التوليدية والتعلم الآلي استثمارات ضخمة في مراكز بيانات جديدة، قد تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي خلال العقد المقبل. يُمثّل هذا التوسع في البنية التحتية فرصة نمو هائلة لمُزوّدي تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة مثل شركة لام ريسيرش.

بالإضافة إلى ذلك، تُؤتمت المزيد من الشركات عمليات تكنولوجيا المعلومات باستخدام حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي. تُصبح هذه الاتجاهات المحرك الرئيسي لقطاع التكنولوجيا بأكمله، مما يزيد الطلب على معدات الإنتاج الحديثة وحلول التكنولوجيا الشاملة. كل هذا يُرسي أساسًا قويًا لنمو لام ريسيرش المُستمر.

بالنظر إلى هذه الاتجاهات القوية والطلب المُتزايد، دعونا نُلقي نظرة على توقعات لام ريسيرش للإيرادات في ظل ثلاثة سيناريوهات سوقية: سيناريو أساسي، وتوقعات متفائلة، وتوقعات مُحافظة.

في جميع الحالات، تُمثّل السنوات الأولى من التوقعات فترة نمو ديناميكي، مدفوعًا بالاستثمارات المُستمرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسيع مراكز البيانات. سيظل النمو قويًا حتى عام ٢٠٢٧ تقريبًا، ثم يتباطأ تدريجيًا بعد ذلك، مما يعكس بطبيعة الحال تشبع السوق وتزايد المنافسة.

يفترض السيناريو الأساسي نموًا مستقرًا، مع استفادة لام بفعالية من الطلب المتزايد على التقنيات المتقدمة. وبينما يتباطأ النمو بعد عام ٢٠٢٧، تواصل لام التوسع وزيادة الإيرادات، مما يُظهر مرونتها في السوق.

في السيناريو المتفائل، يكون النمو أسرع، مدفوعًا بالتوسع الناجح والابتكار، وجذب عملاء جدد، وتعزيز العلاقات مع الشركاء الرئيسيين. ونتيجة لذلك، تحافظ لام على زخم قوي حتى على المدى الطويل.

يتوقع السيناريو المحافظ أنه بعد اندفاعة نمو أولية، يتباطأ الزخم بسبب انخفاض الاستثمار وتزايد المنافسة. ومع ذلك، تواصل لام النمو، مما يُثبت مرونة نموذج أعمالها، حتى في ظل ظروف أكثر صعوبة.

نظرة عامة على التقييم

يُعرض أدناه تقييم التدفق النقدي المخصوم (DCF) لشركة لام ريسيرش. يُرجى العلم أن هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعتبر نصيحة استثمارية أو تقييمًا دقيقًا.

تُعدّ شركة لام ريسيرش من أبرز الشركات الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، حيث تُقدّم حلولاً متطورة لمُصنّعي الرقائق والبنية التحتية لمراكز البيانات. وتستفيد الشركة من تزايد الطلب نتيجةً لثورة الذكاء الاصطناعي وأتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات، مما يُهيئ لها قاعدةً متينةً للنمو المُستمر.

يستند هذا التقييم إلى الإيرادات الأساسية والتوقعات المالية، مع مُعدّل تكلفة رأس المال المُرجّح (WACC) بنسبة 10% ومعدل نمو نهائي مُتحفظ بنسبة 2%. تستند المعايير المالية إلى متوسط ​​بيانات السنوات الأخيرة، مما يُحافظ على صورة واقعية.

تجدر الإشارة إلى أن التخفيضات المُتوقعة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تُخفّض تكلفة رأس المال، مما يُعزز جاذبية الاستثمار في الشركة. مع ذلك، لا يزال التقييم حذرًا، مع مراعاة **السوق والتنافسية.

نظرة عامة على الرسم البياني

المصدر: xStation

يُظهر تحليل الرسم البياني للسهم بوضوح أن أسهم لام ريسيرش في اتجاه تصاعدي قوي، مدعومة بأساسيات متينة واهتمام متزايد من المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي.