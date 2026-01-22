سهم الأسبوع: TSMC، قلب ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية (22 يناير 2026)

شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) هي شركة رائدة في مجال إنتاج الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم. فعند الحديث عن الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والحواسيب العملاقة، نجد TSMC حاضرة بقوة، إذ تُزوّد ​​قلب الرقائق الأكثر تطورًا. وفي الربع الأخير من عام 2025، أثبتت الشركة أن أهميتها ليست مجرد أهمية نظرية. فالنتائج المالية والطلب القوي من عمالقة التكنولوجيا يؤكدان أن TSMC لا تواكب التطورات فحسب، بل تُساهم في تشكيلها. في هذه المقالة، سنستعرض كيف تعكس الإيرادات والأرباح القياسية للربع الماضي هيمنة الشركة على هذا القطاع، ونستكشف آفاقها المستقبلية وقيمتها الحقيقية.

TSMC في قلب التكنولوجيا العالمية

TSMC ليست مجرد شركة تصنيع رقائق عادية، بل هي شركة تُحدد التقنيات التي تصل إلى الخوادم، والحواسيب العملاقة، ومراكز البيانات التي تُشغّل الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم. وتُعهد كبرى الشركات في السوق، مثل Nvidia وAMD وApple، بالإضافة إلى كبرى شركات الحوسبة السحابية، إلى TSMC بأهم طلبات الإنتاج لديها. يُمكّن هذا الشركة من الاستفادة من الطلب المتزايد، بل ويساهم في توجيه مسار الصناعة بأكملها. وقد شكّلت تقنيات التصنيع المتقدمة، بما فيها تقنيات 3 نانومتر و5 نانومتر و7 نانومتر، مجتمعةً 77% من إيرادات الرقائق في الربع الأخير من عام 2025. علاوةً على ذلك، يُرسي الإنتاج الضخم الذي بدأ مؤخرًا لرقائق 2 نانومتر أساسًا متينًا للإيرادات المستقبلية. وتملك هذه التقنية القدرة على زيادة حصة TSMC بشكلٍ ملحوظ في قطاعات سوق الرقائق الأكثر تطورًا خلال السنوات القادمة، لا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

نتائج قياسية في الربع الأخير من عام 2025

اختتمت شركة TSMC الربع الأخير من عام 2025 بنتائج مبهرة فاقت توقعات السوق بشكل واضح. وبلغت إيرادات الربع 1,046.09 مليار دولار تايواني جديد، أي ما يعادل 33.2 مليار دولار أمريكي تقريبًا، مسجلةً بذلك زيادة سنوية قدرها 20.5%، وهو أعلى مستوى في تاريخ الشركة. وبلغ صافي الربح 505.74 مليار دولار تايواني جديد، أو 16 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتُبرهن هذه النتائج المالية القوية على قدرة TSMC على الحفاظ على ربحية عالية حتى في ظل ارتفاع النفقات الرأسمالية وتزايد الطلب على الرقائق الإلكترونية.

وحافظ هامش الربح الإجمالي على مستوى مرتفع للغاية بلغ 62%، بينما بلغ هامش الربح التشغيلي 54%، مما يُبرز كفاءة الشركة التشغيلية. ويؤكد هامش الربح الصافي المرتفع البالغ 48.3% أن TSMC تُدير تكاليف الإنتاج بكفاءة عالية مع الحفاظ على قدرة تسعيرية قوية في قطاع الرقائق الإلكترونية المتطورة.

وتستمر التقنيات المتقدمة في دفع عجلة النمو. شكّلت عمليات تصنيع الرقائق بتقنيات 3 نانومتر و5 نانومتر و7 نانومتر 77% من إيرادات الرقائق، حيث ساهمت تقنية 3 نانومتر بنسبة 28%، وتقنية 5 نانومتر بنسبة 35%، وتقنية 7 نانومتر بنسبة 14%. في مطلع عام 2026، بدأت شركة TSMC الإنتاج الضخم لرقائق 2 نانومتر، والتي تُشكّل الآن أساسًا للنمو المستقبلي وتُعزّز مكانة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. يُظهر هيكل الإيرادات تركيز الشركة على قطاعات السوق الأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية، مما يضمن هوامش ربح عالية وميزة تنافسية لسنوات قادمة.

نمو مستقر ووضع مالي قوي

على مدى سنوات عديدة، حققت شركة TSMC نموًا مطردًا، حيث ارتفعت إيراداتها الفصلية من حوالي 200 مليار دولار تايواني إلى أكثر من 1,046 مليار دولار تايواني بحلول نهاية عام 2025. ويؤكد النمو المتسارع للأرباح الصافية ارتفاع الربحية، في حين لا تزال هوامش التشغيل وصافي الربح مرتفعة بشكل استثنائي، حيث تتجاوز 50% و40% على التوالي. ويعكس هذا المستوى من الربحية كفاءة الشركة التشغيلية، وقدرتها على الحفاظ على قدرتها على تحديد الأسعار، وإدارتها الفعالة للتكاليف في أكثر قطاعات السوق تطورًا.

تتمتع الشركة بوضع مالي متين ومستقر. فالنقد وما يعادله يفوق الالتزامات بشكل ملحوظ، مما يوفر لها مرونة مالية وحرية لتمويل التطوير والاستثمارات الطموحة. ولا تزال نسبة السيولة عند مستوى آمن، مما يُمكّن الشركة من الوفاء بالتزاماتها بسهولة والحفاظ على استقرارها حتى في فترات تقلبات السوق المتزايدة.

تتميز إدارة رأس المال بكفاءة عالية للغاية. ينمو الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بشكل متناسب مع الإيرادات، ويتجاوز العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) تكلفة رأس المال بشكل ملحوظ، مما يدل على قدرة TSMC على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والحفاظ على عمليات مستقرة ومربحة. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر هيكل الإيرادات أن تقنيات التصنيع المتقدمة تلعب دورًا محوريًا، حيث تمثل غالبية المبيعات وتشكل أساس النمو المستقبلي. وهذا يُمكّن TSMC من تلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء مع الحفاظ على ميزة تنافسية في السوق العالمية.

يؤكد تحليل العائدات مجددًا مكانة TSMC القوية في السوق. تُظهر رسوم العائد التراكمي أن أسهم TSMC تفوقت بشكل واضح على كلٍ من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 خلال الفترة المُحللة. على الرغم من التقلبات العالية في بداية العام، تعافت الشركة سريعًا ودخلت مرحلة نمو ديناميكية، مُنهيةً الفترة بمكاسب تجاوزت 60%، بينما سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية زيادات تتراوح بين 12 و20% فقط. يعكس هذا الأداء المتميز تقييم السوق الإيجابي لأساسيات TSMC، ولا سيما دورها المحوري في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية، واستفادتها من التوجهات طويلة الأجل مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

توقعات عام 2026 والاستثمارات المُخطط لها

تدخل TSMC عام 2026 بزخم قوي وتوقعات متفائلة. تتوقع الإدارة أن تتراوح إيرادات الربع الأول بين 34.6 و35.8 مليار دولار أمريكي، مما يعني استمرار النمو السنوي برقمين. من المتوقع أن يبلغ هامش الربح الإجمالي 63-65% وهامش الربح التشغيلي 54-56%، مما يدل على قدرة الشركة على الحفاظ على ربحية عالية حتى في ظل ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

يُعدّ الإنفاق الرأسمالي أبرز عناصر استراتيجية شركة TSMC. إذ تخطط الشركة لاستثمار مبلغ قياسي يتراوح بين 52 و56 مليار دولار أمريكي في عام 2026 لتطوير وتحديث طاقتها الإنتاجية، بزيادة تتجاوز 25% مقارنةً بالعام السابق. وتركز هذه الاستثمارات الضخمة على أحدث تقنيات التصنيع، وهي 3 نانومتر و5 نانومتر و7 نانومتر، بالإضافة إلى الإنتاج الضخم لرقائق 2 نانومتر، مما يُرسي الأساس لنموها المستقبلي. ويُظهر حجم الاستثمار بوضوح أن TSMC تنظر إلى طفرة الذكاء الاصطناعي على أنها تحوّل دائم في سوق أشباه الموصلات العالمي، وليست مجرد اتجاه مؤقت.

من خلال هذه الاستثمارات، تعزز الشركة ريادتها التكنولوجية وتضمن قدرات إنتاجية لأكبر عملائها، بما في ذلك Nvidia وAMD وApple وكبرى شركات الحوسبة السحابية. ويُظهر هيكل الإيرادات القوي، والهوامش الربحية العالية، والاستثمار الاستراتيجي في أحدث التقنيات، أن TSMC ليست مستعدة فقط لتلبية الطلب الحالي، بل تُرسّخ أيضًا أسس نمو مستقر طويل الأجل.

نظرة عامة على التقييم

نقدم هنا تقييمًا لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF). هذا التقييم لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعد توصية استثمارية أو تقييمًا دقيقًا.

تُعد TSMC أكبر شركة في العالم لتصنيع أشباه الموصلات بموجب عقود، حيث تُزوّد ​​الشركات بأحدث الرقائق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء ومراكز البيانات. وتستفيد الشركة من الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي والمعالجات عالية الأداء، كما تُوفر استثماراتها الاستراتيجية في تقنيات التصنيع 3 نانومتر و5 نانومتر و7 نانومتر، والإنتاج الضخم لرقائق 2 نانومتر، أساسًا متينًا لمزيد من النمو.

... تجدر الإشارة إلى أن شركة TSMC تحافظ على ربحية عالية للغاية وتفوق تكنولوجي على منافسيها، مما يحد من مخاطر السوق ويتيح التخطيط الآمن للسنوات القادمة. ولا يزال التقييم متحفظًا، آخذًا في الاعتبار الضغوط التنافسية المحتملة وتقلبات سوق أشباه الموصلات العالمي.

وبناءً على هذا التحليل، تُقدّر القيمة السوقية لسهم TSMC الواحد بحوالي 465 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 326 دولارًا أمريكيًا، مما يعني إمكانية تحقيق مكاسب تصل إلى حوالي 43%. ويشير هذا إلى أن الشركة لا تتمتع فقط بأسس مالية قوية، بل تُقدّم أيضًا فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الذين يؤمنون بالنمو المستمر لقطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

المصدر: xStation5

ملخص وتوقعات القيمة

تختتم شركة TSMC عام 2025 بوضع مالي ممتاز، محققةً إيرادات قياسية وأرباحًا مبهرة. ويُظهر النمو القوي في الإيرادات، والهوامش الربحية العالية، والاستثمار الاستراتيجي في أحدث التقنيات، بما في ذلك الإنتاج الضخم لرقائق 2 نانومتر، أن الشركة لا تحافظ على ريادتها فحسب، بل تُرسّخ أيضًا أساسًا متينًا للنمو طويل الأجل.

وبفضل النفقات الرأسمالية المُخطط لها والتي تتراوح بين 52 و56 مليار دولار أمريكي في عام 2026، تضمن TSMC ريادتها التكنولوجية وقدرتها الإنتاجية لعملائها الرئيسيين مثل Nvidia وAMD وApple وكبرى شركات الحوسبة السحابية. وهذا يُؤكد أن الشركة تنظر إلى طفرة الذكاء الاصطناعي كاتجاه دائم وليس مجرد موضة عابرة.