سهم شركة بيبسيكو يرتفع بنسبة 3% بعد أن كشفت شركة إليوت مانجمنت عن حصة بقيمة 4 مليارات دولار 📈

تحاول أسهم شركة بيبسيكو (PEP.US) التعافي اليوم، حيث ارتفعت بأكثر من 3% بعد أنباء عن كشف صندوق الاستثمار النشط، إليوت مانجمنت، عن حصة بقيمة 4 مليارات دولار في الشركة. بعد الجلسة الافتتاحية في وول ستريت، يمكننا أن نشهد عرضًا كبيرًا على أسهم بيبسيكو حيث "يبيع" المستثمرون الأخبار. تواجه الشركة مشاكل مع انخفاض أحجام التداول وعدم قبول المستهلكين لارتفاع أسعار المنتجات، مما يضغط على المبيعات ونمو الأعمال.

تشير الحصة الكبيرة لشركة إليوت مانجمنت إلى أن اللاعب الكبير في وول ستريت قد رأى تقييم بيبسيكو كصفقة محتملة على الرغم من ظروف السوق الصعبة. كما نرى أدناه، ارتدت بيبسي فوق EMA200، مرتفعة بأكثر من 20% منذ أدنى مستوياتها في يونيو عند 126 دولارًا للسهم. إذا أغلقت الأسهم الجلسة فوق 153 دولارًا، فقد يقود الزخم الصعودي الأسهم إلى ما فوق مستوى المقاومة 160 دولارًا، والذي يتميز بحركة السعر.

المصدر: xStation5