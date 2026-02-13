شركة أريستا نتووركس تختتم عام 2025 بنتائج قياسية!

أعلنت شركة أريستا نتووركس عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2025، والتي تُظهر بوضوح تسارع نمو الشركة في المجالات الرئيسية لأعمالها. فقد بلغت إيرادات الربع الرابع 2.49 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك توقعات السوق التي كانت تُقدر بنحو 2.38 مليار دولار أمريكي. وبلغت ربحية السهم (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) 0.82 دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 0.76 دولار أمريكي، بينما تجاوز صافي الدخل مليار دولار أمريكي لأول مرة في تاريخ الشركة الفصلي.

وتؤكد هذه النتائج فعالية استراتيجية "أريستا 2.0"، التي تركز على شبكات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية السحابية. وتُظهر أريستا أن التقنيات المستقبلية تُصبح مصدراً حقيقياً للإيرادات والأرباح، مما يُعزز مكانتها الريادية في مجال الشبكات عالية الأداء للشركات وعملاء الحوسبة السحابية الكبيرة.

أهم النتائج المالية للربع الرابع من عام ٢٠٢٥

الإيرادات: ٢.٤٩ مليار دولار، بزيادة ٢٩٪ على أساس سنوي

صافي الدخل (غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً): ١.٠٤٧ مليار دولار

صافي الدخل (المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً): ٩٥٥.٨ مليون دولار

ربحية السهم: ٠.٨٢ دولار، بزيادة ١٤٪ على أساس سنوي

هامش الربح الإجمالي: ٦٣٪

هامش الربح التشغيلي: ٤٦٪

إيرادات عام ٢٠٢٥: ٩.٠٠٦ مليار دولار، بزيادة ٢٨.٦٪ على أساس سنوي

تحليل الاتجاهات

يعود النمو القياسي في إيرادات الربع الرابع بشكل أساسي إلى تسارع الطلب على قطاعي شبكات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، اللذين ساهما في معظم هذا النمو.

تشير هوامش الربح التشغيلية المستقرة إلى أن الشركة تدير تكاليف الإنتاج والبحث والتطوير بكفاءة عالية، على الرغم من زيادة الاستثمار في تطوير المنتجات وقدرات الذكاء الاصطناعي.

قطاعات الأعمال والمنتجات

لا تزال شبكات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المحرك الرئيسي للنمو. تُحسّن المنتجات الجديدة والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الكفاءة التشغيلية في مراكز بيانات العملاء، مما يُتيح معالجة أسرع للبيانات، وإدارة أفضل للشبكات، وتكاملًا أفضل للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يُؤدي إلى زيادة الإيرادات والأرباح.

كما تُعزز أريستا حصتها في مشاريع الحوسبة السحابية الضخمة من خلال توفير بنية تحتية مُخصصة لشبكات الذكاء الاصطناعي. ويشهد قطاع الحوسبة السحابية نموًا مدفوعًا بتحسينات في الأتمتة، وإدارة حركة البيانات، وميزات الأمان، التي تُحظى بتقدير متزايد من العملاء.

وتواصل الشركة ابتكاراتها من خلال منتجات مثل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُمكّن العملاء من التنبؤ بحمل الشبكة وتحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى ميزات مُحسّنة تُعزز الأداء مع خفض استهلاك الطاقة والتكامل الكامل مع منصات الذكاء الاصطناعي. ولا تقتصر جهود أريستا على توفير الأجهزة فحسب، بل تُساهم في بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مما يُعزز ولاء العملاء ويُنمّي إمكانات الإيرادات على المدى الطويل.

النفقات الرأسمالية وتوقعات عام 2026

توقعات الإيرادات لعام 2026: 11.25 مليار دولار أمريكي (نمو سنوي بنسبة 25%)

قطاع شبكات الذكاء الاصطناعي: 3.25 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي واستثمارات مراكز البيانات

تؤكد الشركة أن الطلب القوي والتقنيات المتقدمة ستدعم النمو السريع للإيرادات وتحسين هوامش الربح. تبقى أريستا في طليعة الشركات التي تُشكّل بنية الشبكات التحتية في عصر الذكاء الاصطناعي.

المخاطر والمجالات التي يجب مراقبتها

على الرغم من النتائج المبهرة، ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى عدة مخاطر. يأتي جزء كبير من الإيرادات من عملاء رئيسيين مثل مزودي الخدمات السحابية، وقد يؤثر التأخير أو فقدان الطلبات بشكل جوهري على النمو. يتأثر قطاع شبكات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بانخفاض الإنفاق الرأسمالي أو تغير أولويات العملاء، مما قد يؤثر على الأداء قصير الأجل. قد تؤدي المنافسة الشديدة من شركات الشبكات الكبرى وحلول الشبكات "المحايدة" إلى الضغط على هوامش الربح والحصة السوقية. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر العوامل الاقتصادية الكلية العالمية، والتغيرات الجيوسياسية، أو اضطرابات سلسلة التوريد على الأداء التشغيلي.

أهم النقاط

تُبرهن شركة أريستا نتووركس على قدرتها على الجمع بين الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع تحقيق إيرادات وأرباح فعّالة. ويُشير النمو المستقر لقطاع شبكات الذكاء الاصطناعي، وصافي الدخل القياسي، والميزانية العمومية القوية، إلى أن الشركة لا تواكب السوق فحسب، بل تضع أيضًا معايير صناعية للبنية التحتية للشبكات في عصر الذكاء الاصطناعي. وتشير التوقعات لعام 2026 إلى أن أريستا ستظل رائدة في مجال البنية التحتية لشبكات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بفضل سيولة قوية وديون منخفضة تدعم خطط استثمارية طموحة دون مخاطر مالية مفرطة.