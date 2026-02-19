انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 7% بعد أن أعلن صندوق ائتماني خاص تملكه، يحمل الاسم نفسه، أنه سيتوقف عن السماح بعمليات الاسترداد ربع السنوية، كما كان معمولاً به سابقاً.

وكما ذكر الصندوق، سيتم إعادة رؤوس أموال المستثمرين تدريجياً، على سبيل المثال من خلال بيع الأصول أو سداد المستحقات.

يشير هذا بوضوح إلى مشاكل سيولة محتملة في الصندوق. وجاء قرار تعليق عمليات السحب بعد يوم واحد من إعلان الصندوق عن بيع محفظة استثمارية بقيمة 1.4 مليار دولار. هل مشاكل الشركة المحتملة مجرد خلل هيكلي بين المنتجات المالية والعملاء، أم أنها أولى بوادر أزمة في سوق يفتقر إلى الرقابة الكافية؟

في الوقت الراهن، لا يوجد ما يدل على أن هذه الحادثة هي بداية أزمة أكبر. وتؤكد الشركة أن حزمة الاستثمارات المباعة تم التخلص منها بنسبة 99.7% من قيمتها الاسمية. وهذا يشير إلى أن تقييمات الأصول مبررة وأن السيولة محفوظة، حتى وإن كانت قد انخفضت على الأرجح.

ظل سوق الائتمان/الأسهم الخاصة محور اهتمام العديد من المحللين لعدة فصول، باعتباره محفزًا محتملاً للأزمة المالية القادمة. ويبدو أن بعض المستثمرين، جزئيًا على الأقل، يشاركون هذا الرأي، نظرًا لارتفاع معدل تدفقات رأس المال الخارجة من هذا النوع من الصناديق، والذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، كما ورد في تقارير صحيفة وول ستريت جورنال وغيرها.

في الوقت الراهن، لا يُظهر السوق "الخاص" أي مؤشرات على الذعر، لكن التوترات تتصاعد بشكل واضح. ونظرًا لارتفاع مستوى المخاطر، والرافعة المالية، وانعدام الشفافية والرقابة تقريبًا، قد تتحول هذه التوترات إلى انهيار أسرع من أي قطاع سوقي آخر.

يُسلط قرار شركة بلو آول كابيتال الضوء بوضوح على بعض نقاط الضعف في شركة واحدة، وهو ما لن يؤثر على السوق بشكل عام. مع ذلك، إذا بدأت إعلانات مماثلة بالظهور من عدة جهات أخرى خلال فترة وجيزة، فقد لا يكون الأمر مجرد مشكلة، بل قد يكون بداية كارثة.

OBDC.US (D1)

المصدر: xStation5

تُعد الانخفاضات التي شهدناها اليوم استمراراً لاتجاه انخفاض قيمة الشركة على المدى الطويل.