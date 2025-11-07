شركة Hensoldt ترتفع بفضل سجل متأخرات قياسي وخطط النمو!

ارتفعت أسهم شركة Hensoldt بعد نشر نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث كشفت الشركة عن سجل غير مسبوق من الطلبات المؤكدة وأكدت موقفها القوي في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا. يوفر السجل القياسي للطلبات البالغة قيمته 7.1 مليار يورو رؤية واضحة للإيرادات في السنوات القادمة ويُظهر أن Hensoldt قادرة على تأمين وتنفيذ العقود طويلة الأمد في قطاع تكنولوجي متطلب. في الوقت نفسه، يشير نمو الإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى أن الشركة لا تكتفي فقط بالفوز بالعقود، بل وتنفيذها بكفاءة، ما يترجم إلى تحقيق الربحية والسيطرة على التكاليف.

البيانات المالية الرئيسية:

الإيرادات: 1.54 مليار يورو

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك: 211 مليون يورو (هامش تقريبًا 13.7%)

الطلبات الجديدة: 2.02 مليار يورو (+8.7% على أساس سنوي)

سجل الطلبات (محفظة الطلبات): 7.1 مليار يورو – الأعلى في تاريخ الشركة

نسبة الطلبات إلى الفواتير: 1.6–1.9×

الاستثمارات المخططة: حوالي 1 مليار يورو في توسيع الإنتاج وتطوير تقنيات أجهزة الاستشعار الجديدة

يمنح سجلّ الأعمال المتأخرة القياسيّ شركة هينسولدت رؤيةً واضحةً لإيراداتها للسنوات القادمة، وهو أمرٌ بالغ الأهمية في قطاع الدفاع حيث تكون العقود طويلة الأجل ودورات الإنتاج معقدة. يعكس نموّ الإيرادات وتحسّن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) التنفيذَ الفعّال للمشاريع والوضع التشغيلي المتين للشركة.

تتمتع هينسولدت بمكانةٍ جيّدة في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا، حيث تعمل في مجالات الرادارات وأجهزة الاستشعار والبصريات الإلكترونية، وهي قطاعاتٌ تدعمها الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي. تُهيئ الاستثمارات المُخطّط لها في الإنتاج وتطوير التكنولوجيا الشركةَ لزيادة نطاق عملياتها، مما قد يُحفّز المزيد من النمو. يتجلى الاستقبال الإيجابيّ للنتائج في السوق في الارتفاع السريع لسعر السهم، مما يُؤكّد ثقة المستثمرين في التطوير المُستمرّ للشركة.

في الوقت نفسه، يجب مراعاة بعض المخاطر. فعلى الرغم من تحسّن الهوامش، قد تواجه النتائج التشغيلية قصيرة الأجل ضغوطًا. في النصف الأول من عام 2025، انخفض هامش الربح في قطاع أجهزة الاستشعار. لا يضمن سجلّ الأعمال المتأخرة المرتفع التحويل التلقائي إلى إيرادات، حيث يعتمد تنفيذ العقود على العوامل التشغيلية وسلسلة التوريد. لا تزال الشركة حساسة لميزانيات الدفاع الوطنية، بالإضافة إلى عوامل الاقتصاد الكلي العالمية، مثل تقلبات أسعار العملات، وتكاليف المواد الخام، والخدمات اللوجستية. ويتطلب تزايد متطلبات السوق من هينسولدت ليس فقط الفوز بالعقود، بل أيضًا إثبات قدرتها على التنفيذ والربحية في بيئة متزايدة التحديات.

