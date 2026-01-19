شركة مايكرون ونقص الذاكرة غير المسبوق. ما تأثير ذلك على السوق؟ 🚨

يشهد سوق الذاكرة حقبة جديدة. هذه ليست مجرد دورة صعود وهبوط كما رأينا في السنوات السابقة، بل هي تحول جذري، تغيير هيكلي يهز قطاع أشباه الموصلات بأكمله ويضع قواعد جديدة للعبة.

تتحدث شركة مايكرون، إحدى عمالقة صناعة ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، علنًا عن نقص غير مسبوق في الذاكرة سيستمر لما بعد عام 2026. لا تكمن المشكلة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الهواتف الذكية، بل في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. هنا، تُعدّ رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية عالية السعة (HBM) والرقائق المتقدمة ذات قيمة هائلة، ويتزايد الطلب عليها بشكل كبير مع كل جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي.

يستحوذ إنتاج الذاكرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على جزء هائل من الطاقة الإنتاجية العالمية. أما باقي السوق، من أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى الهواتف الذكية، فيبقى مهمشًا ويتنافس على ما تبقى. هذا ليس اضطرابًا مؤقتًا، بل هو فجوة هيكلية دائمة في العرض قد تتسع إلى مستوى غير مسبوق.

قرار شركة مايكرون بالاستحواذ على مصنع PSMC في تايوان مقابل 1.8 مليار دولار يبعث برسالة واضحة. فالشركة لا تبني مصنعًا جديدًا من الصفر، وهو ما سيستغرق سنوات، بل تشتري بنية تحتية جاهزة وتؤمّن موقعها في قلب إنتاج الذاكرة العالمي. لن تظهر آثار ذلك إلا في النصف الثاني من عام 2027، ما يعني استمرار ضغط العرض لعدة فصول أخرى.

السوق يأخذ هذا الأمر في الحسبان بالفعل. إذ يؤمّن مصنّعو الأجهزة إمدادات الذاكرة لعامي 2026 و2027. ولا تزال أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة النطاق العريض عالية التردد (HBM) تحت ضغط تصاعدي، وتتحول قوة التفاوض بوضوح لصالح منتجي الذاكرة. لا يمثل الذكاء الاصطناعي طفرة عابرة في الطلب، فكل جيل جديد من النماذج يزيد الطلب بوتيرة أسرع من قدرة الطاقة الإنتاجية على مواكبته.

بالنسبة للمستثمرين، هذا يعني شيئًا واحدًا: قد تبقى هوامش ربح مُصنّعي الذاكرة مرتفعة لسنوات عديدة، ولم يعد المفهوم التقليدي لدورية السوق ساريًا. هذه ليست طفرة عادية، بل نظام سوقي جديد تُصبح فيه الذاكرة موردًا استراتيجيًا.

أما بالنسبة لسوق أشباه الموصلات، فسيكون عام 2026 والسنوات التي تليه مختلفًا تمامًا عما شهدناه سابقًا.

Source: xStation5