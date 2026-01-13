شركة MP Materials ترتفع 40% وسط التوترات الجيوسياسية 📈 هل تعود المعادن الأرضية إلى الواجهة؟

ارتفعت أسهم شركة "إم بي ماتيريالز" (MP.US)، المتخصصة في تعدين ومعالجة العناصر الأرضية النادرة، بنسبة تقارب 40% من أدنى مستوى لها في السوق المحلية، وبدأت عام 2026 بمكاسب. ويبدو أن هذا الارتفاع مدفوع بعدة عوامل، معظمها ذات طابع جيوسياسي.
- حذر دونالد ترامب من إمكانية رفع الرسوم الجمركية إلى 25% على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، مما يعني ضمناً أن الصين قد تتعرض لضغوط إذا استمرت في استيراد النفط الإيراني على نطاق واسع. وهذا بدوره قد يؤدي إلى ردود فعل انتقامية وفرض المزيد من القيود على قطاع معالجة العناصر الأرضية النادرة، حيث لا تزال الصين اللاعب المهيمن.
- لذا، يُعد توسيع طاقة المعالجة في منجم "ماونتن باس" مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة حتى في ظل التوترات المعتدلة، ويبدو هذا الهدف اليوم أولوية وطنية متزايدة. بالنسبة لشركة "إم بي ماتيريالز"، قد يُترجم هذا إلى نقلة نوعية في الطلبات وحجم الأعمال.
- تمتلك "إم بي ماتيريالز" أكبر منجم للعناصر الأرضية النادرة في الولايات المتحدة، وتُدير المنشأة الأمريكية الوحيدة واسعة النطاق لإنتاج ومعالجة هذه العناصر (منجم "ماونتن باس")، مما يمنحها وضعاً شبه احتكاري في سوق ذات أهمية استراتيجية.
- في عام 2025، استفادت الشركة من عقود مع شركة آبل ووزارة الدفاع الأمريكية بقيمة إجمالية تجاوزت 900 مليون دولار. تُورّد شركة إم بي ماتيريالز مواد أساسية في التحول الطاقي، بما في ذلك مغناطيس النيوديميوم-براسيوديميوم (NdPr). وبحلول عام 2033، قد يرتفع الطلب على NdPr إلى خمسة أضعاف. بين عامي 2020 و2024، كان إنتاج منجم ماونتن باس من العناصر الأرضية النادرة (حوالي 40,000 إلى 45,000 طن) كافيًا لتغطية كامل احتياجات الولايات المتحدة من هذه العناصر. مع ذلك، لا تزال البنية التحتية المحلية للمعالجة في مراحلها المبكرة تُشكّل العائق الرئيسي، مما يُجبر الولايات المتحدة على تصدير المواد المستخرجة إلى الصين لإتمام عمليات المعالجة.
- وتعمل شركة إم بي ماتيريالز على سدّ هذه الفجوة. أطلقت الشركة أول خط فصل وتكرير لأكسيد النيوديميوم والبراسيوديميوم في الولايات المتحدة، وأنتجت 1294 طنًا في عام 2024، كما بدأت في الوقت نفسه بناء مصنع للمغناطيس الدائم في تكساس (من المتوقع أن يزود، من بين جهات أخرى، شركة جنرال موتورز). وتخطط الشركة أن تعمل سلسلة القيمة الكاملة، من التعدين إلى المنتجات النهائية، داخل الولايات المتحدة بحلول عام 2026.
يوضح الرسم البياني المرفق الطلب العالمي على العناصر الأرضية النادرة (الخط الأصفر)، وإنتاج شركة MP Materials (الخط الأخضر)، وما يُسمى بـ"الاستهلاك الظاهري" في الولايات المتحدة (الخط الأزرق) للفترة 2019-2020. ولا يعكس انخفاض الاستهلاك الظاهري ضعف الطلب الحقيقي، بل يعكس تصدير المركزات إلى الصين للمعالجة، ومنهجية المحاسبة التي تستخدمها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. عمليًا، يتزايد الطلب في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتقلص الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب الحقيقي مع توسع طاقة المعالجة المحلية. ويستمر الطلب العالمي في اتجاهه التصاعدي.
أسهم شركة إم بي ماتيريالز (إطار زمني يومي)
استأنف السهم مساره الصعودي بعد نهاية صعبة لعام 2025، حيث ارتفعت الآمال بتحقيق السلام في أوكرانيا، وتزايدت التفاؤلات بشأن مستقبل التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من الخلافات الاستراتيجية وتفاوت النفوذ. ارتفع سهم إم بي ماتيريالز من أقل من 48 دولارًا أمريكيًا للسهم إلى حوالي 65 دولارًا، ويتداول حاليًا فوق متوسطين متحركين رئيسيين طويلَي الأجل (المتوسط المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا والمتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم). توقف الانخفاض قرب المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم، بينما شكلت حركة السعر أيضًا قاعًا مزدوجًا محتملاً حول 50 دولارًا. قد يدفع هذا الزخم الحالي السهم نحو مستوياته القياسية السابقة. من جهة أخرى، قد يؤدي تصحيح سعري إلى عودة السعر نحو منطقة 50 دولارًا، وربما سد الفجوة الصعودية التي تشكلت خلال موجة الصعود الصيفية.
