شركة MP Materials ترتفع 40% وسط التوترات الجيوسياسية 📈 هل تعود المعادن الأرضية إلى الواجهة؟

في عام 2025، استفادت الشركة من عقود مع شركة آبل ووزارة الدفاع الأمريكية بقيمة إجمالية تجاوزت 900 مليون دولار. تُورّد شركة إم بي ماتيريالز مواد أساسية في التحول الطاقي، بما في ذلك مغناطيس النيوديميوم-براسيوديميوم (

). وبحلول عام 2033، قد يرتفع الطلب على

إلى خمسة أضعاف. بين عامي 2020 و2024، كان إنتاج منجم ماونتن باس من العناصر الأرضية النادرة (حوالي 40,000 إلى 45,000 طن) كافيًا لتغطية كامل احتياجات الولايات المتحدة من هذه العناصر. مع ذلك، لا تزال البنية التحتية المحلية للمعالجة في مراحلها المبكرة تُشكّل العائق الرئيسي، مما يُجبر الولايات المتحدة على تصدير المواد المستخرجة إلى الصين لإتمام عمليات المعالجة.