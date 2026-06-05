إن تأكيد شركة إنفيديا الرسمي على اعتماد ذاكرة HBM4 من شركات SK hynix وسامسونج ومايكرون لمنصة Vera Rubin القادمة، ليس مجرد خبر سار لمصنعي الذاكرة فحسب، بل هو أكثر من ذلك بكثير. فمن منظور السوق، تكمن الرسالة الأهم في توجه إنفيديا نفسها. إذ اختارت الشركة، ولأول مرة، بناء الجيل القادم من معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بالاعتماد على قاعدة موردين متنوعة بالكامل لأحد أهم مكوناتها. وهذا يقلل عمليًا من مخاطر نقص الإمدادات، ويزيد من مرونة الإنتاج، ويعزز موقف إنفيديا التفاوضي مع الموردين.

يُعدّ هذا القرار بمثابة تأكيد غير مباشر على توقعات Nvidia القوية للغاية للطلب على منصة Vera Rubin. فلو توقعت الشركة أحجام نشر متوسطة فقط، لكان بإمكانها الاعتماد على مورد أو اثنين. لكنّ إشراك جميع موردي HBM الثلاثة الكبار في البرنامج يُشير إلى أن Nvidia تُجهّز سلسلة التوريد الخاصة بها للموجة القادمة من الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وهذا أمر بالغ الأهمية، لا سيما وأنّ محدودية توفر HBM كانت من أبرز المعوقات التي واجهت صناعة الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة.

ومن العناصر المهمة الأخرى في هذا السياق عودة Micron إلى مصافّ كبار الموردين. فقبل بضعة أشهر فقط، انتشرت تكهنات بأنّ الشركة قد تواجه صعوبة في تلبية متطلبات Nvidia الصارمة لتقنية HBM4. ويضع حصول Micron على الشهادة الشركة في موقع متكافئ مع منافسيها الكوريين، ويعزز المنافسة في أحد أهم قطاعات صناعة أشباه الموصلات. ويُعدّ نجاح Samsung جديرًا بالملاحظة أيضًا. بعد مواجهة تحديات مع الجيل السابق من منتجات HBM، استعادت الشركة مكانتها كمورد موثوق به لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في العالم.

بينما يتوقع خبراء الصناعة استمرار شركة SK hynix في كونها المستفيد الأكبر والحفاظ على حصتها المهيمنة من شحنات ذاكرة HBM4، فإن أهم ما يُستنتج من إعلان Nvidia يكمن في جانب آخر. إذ تعمل الشركة على بناء طاقة إنتاجية لسنوات من النمو المتواصل المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وتسعى لضمان ألا يصبح توفر المكونات الأساسية عاملاً مُقيِّداً. ونتيجةً لذلك، يُمكن اعتبار تأهيل جميع موردي ذاكرة HBM4 الثلاثة دليلاً إضافياً على أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا تزال مستمرة فحسب، بل تدخل مرحلة جديدة من التوسع، وهي مرحلة تُفيد بشكل متزايد منظومة أشباه الموصلات الأوسع نطاقاً بدلاً من حفنة من الشركات الفائزة بشكل فردي.