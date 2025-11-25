شركة SanDisk تنضم إلى مؤشر S&P500📈

انضمت شركة SanDisk (SNDK.US) إلى مؤشر S&P 500، لكنها فشلت في تعزيز المعنويات قصيرة الأجل حول أسهم الشركة، حيث كان المستثمرون ينتظرون هذه الخطوة منذ أسابيع. SanDisk هي شركة متخصصة في تكنولوجيا تخزين البيانات، وتتخصص في منتجات مثل ذاكرة الفلاش، ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)، وحلول التخزين عالية الأداء المستخدمة في الإلكترونيات الاستهلاكية، والبنية التحتية السحابية، وأجهزة المؤسسات، ومراكز البيانات التي تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي. بعد انفصالها عن Western Digital، نجحت SanDisk في ترسيخ مكانتها كشركة مصنعة متخصصة في الذاكرة والتخزين - وهي شركة تعتمد بشكل كبير على التوسع الهائل في أحمال عمل الذكاء الاصطناعي.

تنضم SanDisk إلى مؤشر S&P 500 يوم الجمعة هذا، لتحل محل Interpublic Group ، التي استحوذت عليها Omnicom .

ارتفع سهم SanDisk بأكثر من 500% منذ انفصاله عن Western Digital في فبراير، مما يجعله أحد أبرز أداءً في عام 2025.

ساهم الطلب على الذاكرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في تعزيز صعود سهم سانديسك، حيث تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي كثيفة البيانات كميات هائلة من التخزين السريع.

عادةً ما يؤدي دخول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى زيادة الطلب من الصناديق المؤسسية التي يتعين عليها تتبع المؤشر.

تبلغ القيمة السوقية لسانديسك الآن أكثر من 33 مليار دولار، وهي بالفعل أكبر من العديد من الشركات الراسخة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

تنتقل الشركة من مؤشر ستاندرد آند بورز 600 للشركات الصغيرة، حيث ستحل محلها شركة PTC Therapeutics .

أثارت موجة البيع المكثفة في قطاع التكنولوجيا ضغوطًا قصيرة الأجل - حيث انخفض سهم سانديسك بنحو 3% هذا الصباح بعد ارتفاع بنسبة 13% أمس - لكن اتجاهه على مدار العام لا يزال استثنائيًا.

تُظهر الشركات التي انضمت مؤخرًا إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مثل Solstice Advance Materials و Qnity ، نمطًا واضحًا: حيث أصبحت الشركات المنفصلة عن الشركات أدواتٍ لترقيات سريعة للمؤشر.

عادةً ما يُولي المستثمرون اهتمامًا عند إضافة شركة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، لأن صناديق المؤشرات مُلزمة بشراء أسهمها، ما يؤدي غالبًا إلى زيادة الطلب، وزيادة تغطية المحللين، وظهور المؤسسات. علاوة على ذلك، يُعدّ هذا بمثابة إثبات على حجم الأعمال، والربحية، والأهمية في السوق الأوسع. يُسلّط الصعود السريع لشركة سانديسك - من شركة فرعية في فبراير إلى عضو في المؤشر بقيمة 33 مليار دولار - الضوء على كيف يُعيد ازدهار الذكاء الاصطناعي تشكيل الشركات الرابحة في قطاع أشباه الموصلات والتخزين.

المصدر: xStation5