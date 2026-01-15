شركة TSMC تدفع أسهم شركات التكنولوجيا للأمام؛ نتائج البنوك في الخلفية 💡

لا تزال معنويات المستثمرين في سوق الأسهم الأوروبية متباينة نسبيًا مع بداية المرحلة الثانية من جلسة اليوم. فقد ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.54%، بينما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.36%. أما مؤشر فوتسي 100 البريطاني، فقد حقق أداءً أفضل، حيث ارتفع بنسبة 0.45%.

كسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، متعافيةً من المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 30 يومًا، بفضل التفاؤل المتجدد بشأن الذكاء الاصطناعي عقب النتائج القياسية التي حققتها شركة TSMC العملاقة لأشباه الموصلات.

كما تشهد المعنويات تحسنًا بعد أن صرّح الرئيس دونالد ترامب لإيران بأنه لا يرغب في الحرب ولن يشن هجومًا، وفقًا لما ذكره سفير إيران لدى باكستان. كما طلب من طهران عدم مهاجمة الأصول الأمريكية.

في ضوء هذه المعلومات، يشهد النفط الخام أداءً ضعيفًا اليوم، متراجعًا وسط انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في قطاع التوزيع العالمي.

أثبتت مجموعة ريتشمونت ( CFR.CH )، وهي مجموعة سويسرية متخصصة في السلع الفاخرة (تضمّ علامات تجارية مثل كارتييه وفان كليف آند آربلز للمجوهرات، وعلامات تجارية مثل IWC وجيجر لوكولتر وفاشرون كونستانتين للساعات)، مكانتها الرائدة في السوق، مُفاجئةً إياها بنتائجها المرتفعة للفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2025.

وفقًا لبيانات الاقتصاد الكلي المنشورة اليوم، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2025 نسبة 0.2% فقط على أساس سنوي (التوقعات: 0.2%). ويُعدّ هذا أول نمو بعد عامين من الركود.

في الوقت نفسه، يشهد سوق الأسهم البولندي ارتفاعًا مدفوعًا بارتفاع أسهم شركة سي دي بروجكت ( CDR.PL ). فقد ارتفع مؤشر WIG20 بنسبة 0.4%، وارتفعت أسهم الشركة المذكورة بنسبة تصل إلى 5%.

أعلنت شركة إنتاج ونشر ألعاب الفيديو أن لعبة The Witcher 4 لن تُطرح في عام 2026 لتجنب منافسة لعبة Grand Theft Auto 6 .

اختتمت الشركة العام بإيرادات قياسية تجاوزت 122 مليار دولار، مسجلةً زيادةً تزيد عن 35% على أساس سنوي، وهو أعلى رقم في تاريخ الشركة. وارتفع صافي الدخل في الربع الأخير وحده بنسبة 35% ليصل إلى 16 مليار دولار، متجاوزاً توقعات المحللين بشكل ملحوظ.

استقر معدل التضخم في بولندا لشهر ديسمبر عند 2.4% على أساس سنوي، مسجلاً انخفاضاً مقارنةً بشهر نوفمبر الذي بلغ فيه 2.5% على أساس سنوي. ولم يُسجل أي تضخم شهري، ما يعني أن المعدل كان 0.0% شهرياً، وهو ما يتوافق مع القراءة الأولية.

ووفقاً لتقارير صحيفة نيكاي، تعمل الصين على وضع قواعد لشراء رقائق NVIDIA H200 ، سعياً لتحقيق التوازن بين دعم تطوير الرقائق محلياً وتلبية احتياجات شركات التكنولوجيا الصينية.

تزعم مورغان ستانلي أن نوكيا أصبحت شركة أكثر كفاءة بعد فترة طويلة من إعادة الهيكلة، وقد رفعت تصنيفها للشركة المصنعة لمعدات الاتصالات إلى "زيادة الوزن".

في سوق الصرف الأجنبي، يحقق الدولار الأسترالي والأمريكي أفضل أداء حاليًا. أما الانخفاضات فهي الأكثر وضوحًا في الجنيه الإسترليني والدولار الكندي.

تشهد المعادن النفيسة، كالذهب والفضة، انخفاضات خلال اليوم. إلا أن حجم هذه الانخفاضات محدود نسبيًا، باستثناء الفضة التي تصل خصوماتها إلى نحو 2.5%.

في وقت لاحق من اليوم، سيركز المستثمرون على بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي ونشر نتائج الربع السنوية لشركات مثل بلاك روك، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي.

في تمام الساعة 2:30 مساءً، سنطلع على بيانات إعانات البطالة وبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وفيلادلفيا. كما نتوقع خلال اليوم العديد من الكلمات من مصرفيي الاحتياطي الفيدرالي.