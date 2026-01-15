شركة TSMC تحقق أرباحًا قياسية بلغت 35%! 📈

اختتمت شركة TSMC الربع الرابع بنتائج قياسية، مسجلةً ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 35%، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين. تُظهر عملاقة أشباه الموصلات مرونةً في مواجهة عدم الاستقرار الجيوسياسي والتعريفات الجمركية المحتملة، مستفيدةً من ازدهار الذكاء الاصطناعي العالمي الذي يُواصل دعم نموها المتواصل. تُعدّ هذه النتائج مؤشرًا هامًا لوول ستريت حول زخم قطاع الذكاء الاصطناعي، وقد تُشير إلى عودة المكاسب القوية لأسهم شركات مثل Nvidia وAMD.

أبرز النتائج المالية

تجاوز الأرباح التوقعات: بلغ صافي الدخل 505.74 مليار دولار تايواني جديد، متجاوزًا التقديرات المتوقعة البالغة 478.4 مليار دولار تايواني جديد.

إنجازٌ هام في الإيرادات: تجاوزت الإيرادات الفصلية حاجز تريليون دولار تايواني جديد لأول مرة (33.09 مليار دولار تايواني جديد)، مدفوعةً بنمو الأرباح على أساس سنوي لثمانية أرباع متتالية.

تحديث النفقات الرأسمالية: بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2025 ما مجموعه 40.9 مليار دولار تايواني جديد، وهو ما يقع ضمن النطاق المُتوقع للشركة الذي يتراوح بين 40 و42 مليار دولار تايواني جديد.

العوامل الاستراتيجية المحركة

هيمنة الذكاء الاصطناعي: لا تزال الحوسبة عالية الأداء المحرك الرئيسي للأعمال؛ حيث تمثل الرقائق المتقدمة (7 نانومتر أو أصغر) حاليًا 77% من إيرادات رقائق السيليكون.

التوسع الاستثماري في الولايات المتحدة: تعزز شركة TSMC وجودها في الولايات المتحدة باستثمار إجمالي متوقع قدره 165 مليار دولار، يشمل 65 مليار دولار مبدئيًا، والتزامًا جديدًا بقيمة 100 مليار دولار تم التعهد به مع الرئيس ترامب. وقد بدأ تشغيل أحد مصانعها في أريزونا بالفعل، مع توقعات بتوسعات إضافية في إطار الاتفاقيات التجارية المرتقبة.

توقعات السوق: على الرغم من قوة الطلب على الذكاء الاصطناعي، تواجه الشركة تحديات في قطاع الهواتف المحمولة، حيث يتوقع المحللون انخفاضًا بنسبة 11.6% في شحنات الهواتف الذكية عام 2026 بسبب نقص الذاكرة.

TSM.US (D1)

ارتفعت أسهم TSMC بنحو 2.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق في وول ستريت، على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية اليومي (RSI) يقترب من مستويات ذروة الشراء. وبالتالي فإن السعر يمحو خسائر الجلستين الماضيتين التي كانت مدفوعة بالقلق قبل الإعلان عن الأرباح، على الرغم من أن المشترين ما زالوا حذرين بشأن دفع السهم فوق أعلى مستوى له على الإطلاق.

المصدر: xStation5