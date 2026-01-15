شركة TSMC تحطم الأرقام القياسية! نتائج مبهرة تؤكد استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات التعاقدية في العالم، اليوم عن نتائج الربع الأخير من عام 2025، والتي يمكن تلخيصها بكلمة واحدة: استثنائية. اختتمت الشركة العام بإيرادات قياسية تجاوزت 122 مليار دولار أمريكي، مسجلةً بذلك زيادة سنوية تزيد عن 35%، وهو أعلى مستوى في تاريخها. وارتفع صافي الدخل في الربع الأخير وحده بنسبة 35% ليصل إلى 16 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا بذلك توقعات المحللين بشكل ملحوظ.

كما أعلنت TSMC عن نفقات رأسمالية لعام 2026 تتراوح بين 52 و56 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تزيد عن 25% مقارنةً بعام 2025، مما يشير إلى أن هذه الشركة العملاقة، التي تتخذ من مدينة هسينتشو مقرًا لها، ترى أسسًا متينة لنمو الذكاء الاصطناعي. وتؤكد هذه النتائج أن ازدهار الذكاء الاصطناعي ليس مجرد اتجاه مؤقت، بل هو تحول هيكلي في الاقتصاد الرقمي العالمي، حيث تُعد TSMC ركيزته التكنولوجية الأساسية بلا منازع. يعود نمو الشركة إلى تقنيات التصنيع المتقدمة بتقنيات 3 نانومتر و5 نانومتر و7 نانومتر، والطلب المتزايد من عملاء رئيسيين مثل Nvidia وAMD ومراكز البيانات الضخمة، مما يُرسي قاعدة متينة لمواصلة التوسع الديناميكي.

النتائج المالية الرئيسية: اختتمت TSMC الربع الرابع من عام 2025 بنتائج فاقت توقعات المحللين بشكل واضح. بلغت الإيرادات الفصلية حوالي 33.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية تزيد عن 20%، مسجلةً بذلك أعلى مستوى ربع سنوي في تاريخ الشركة. وارتفع صافي الدخل خلال هذه الفترة بنسبة 35% ليصل إلى 16 مليار دولار أمريكي، مما يُبرز ليس فقط حجم أعمال الشركة، بل أيضاً قدرتها الاستثنائية على تحقيق ربحية عالية مع زيادة الاستثمارات الرأسمالية في الوقت نفسه.

البيانات المالية للربع الرابع من عام 2025:

الإيرادات الموحدة: 1,046.09 مليار دولار تايواني جديد (33.73 مليار دولار أمريكي) - بزيادة قدرها 20.5% على أساس سنوي

صافي الدخل: 505.74 مليار دولار تايواني جديد (16 مليار دولار أمريكي) - بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي

ربحية السهم (مخففة): 19.50 دولار تايواني جديد (3.14 دولار أمريكي)

هامش الربح الإجمالي: 62.3%

هامش الربح التشغيلي: 54.0%

هامش الربح الصافي: 48.3%

كان أحد العوامل الرئيسية للنجاح هو تقنية التصنيع المتقدمة. شكلت الرقائق المصنعة بتقنيات 3 نانومتر و5 نانومتر و7 نانومتر 77% من إيرادات الرقائق، حيث مثلت تقنية 3 نانومتر 28%، وتقنية 5 نانومتر 35%، وتقنية 7 نانومتر 14%. يدل هذا على أن شركة TSMC لا تلبي الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء فحسب، بل تفعل ذلك بكفاءة تصنيعية عالية للغاية.

في الوقت نفسه، يُبرز هيكل قاعدة عملاء TSMC مكانتها الاستراتيجية في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية. إذ يقوم كبار العملاء، بمن فيهم Nvidia وAMD وApple، بالإضافة إلى كبرى شركات الحوسبة السحابية، بحجز طاقة إنتاجية متزايدة، مما يُمكّن الشركة من الحفاظ على ميزتها التنافسية وتحقيق إيرادات مستقرة رغم الضغوط المتزايدة من شركات تصنيع الرقائق الأخرى. ويُظهر هامش الربح الإجمالي المرتفع تفوق الشركة في قطاع المنتجات الراقية، حيث تكون تكاليف الإنتاج مرتفعة، لكن الأرباح أعلى.

توقعات TSMC المستقبلية

إيرادات الربع الأول من عام 2026: 34.6-35.8 مليار دولار أمريكي

هامش الربح الإجمالي: 63-65%

هامش الربح التشغيلي: 54-56%

النفقات الرأسمالية لعام 2026: 52-56 مليار دولار أمريكي

تدخل شركة TSMC عام 2026 بزخم قوي وتوقعات متفائلة للغاية. تتوقع الإدارة أن تتراوح إيرادات الربع الأول بين 34.6 و35.8 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى استمرار النمو برقمين على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يبلغ هامش الربح الإجمالي 63-65%، وهامش الربح التشغيلي 54-56%، مما يدل على قدرة الشركة على الحفاظ على ربحية عالية حتى في ظل ارتفاع النفقات الرأسمالية والطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي.

تؤكد الإدارة على التركيز المستمر على تقنيات التصنيع المتقدمة 3 نانومتر، و5 نانومتر، و7 نانومتر، والتي لا تزال تشكل جوهر قطاع منتجات الشركة ذي الهوامش الربحية العالية. تُمكّن هذه الاستراتيجية شركة TSMC من الحفاظ على ريادتها التكنولوجية على منافسيها، بما في ذلك القدرات المتنامية لشركات تصنيع الرقائق الأخرى، مع ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية. وبالتزامن مع تزايد الطلبات من كبار العملاء مثل Nvidia وAMD وApple ومراكز البيانات الضخمة، تشير التوقعات إلى أن TSMC في وضعٍ يؤهلها لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات والأرباح على مدى سنوات عديدة في قطاع المنتجات الراقية.

تأثير نتائج TSMC على انتعاش قطاع التكنولوجيا

تؤكد نتائج الربع الرابع القياسية لعام 2025 والتوقعات المتفائلة لعام 2026 أن TSMC هي أحد المحركات الرئيسية لانتعاش قطاع التكنولوجيا العالمي. ولا يقتصر تأثير الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء على زيادة إيرادات TSMC فحسب، بل يمتد ليشمل التأثير على سلسلة توريد أشباه الموصلات بأكملها. تتيح عمليات التصنيع المتقدمة بتقنيات 3 نانومتر و5 نانومتر و7 نانومتر للشركة تقديم منتجات غير متوفرة لدى معظم المنافسين، مما يُترجم إلى هوامش ربح مستقرة وميزة تنافسية.

في مطلع عام 2026، طرحت TSMC أيضًا معالجات بتقنية 2 نانومتر، مما مكّنها من تعزيز تفوقها على منافسيها ووضع الأسس اللازمة لنمو إيراداتها على المدى الطويل، لا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. ويمكن للمستثمرين الذين يتابعون قطاع التكنولوجيا اعتبار TSMC مؤشرًا لسوق الرقائق الإلكترونية، وتشير نتائج الشركة إلى أن ازدهار الذكاء الاصطناعي يتمتع بأسس قوية ومستدامة.

ملخص التقرير

اختتمت شركة TSMC عام 2025 بنتائج قياسية تؤكد مكانتها الرائدة في سوق أشباه الموصلات العالمي. ولا تقتصر جهود الإدارة على زيادة الإنفاق الرأسمالي إلى 56 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بل تركز أيضاً على تطوير تقنيات تصنيع متقدمة، بما في ذلك معالجات 2 نانومتر، مما يضمن هوامش ربح عالية وتفوقاً تنافسياً أكبر. وتشير الطلبات القوية من عملاء رئيسيين مثل Nvidia وAMD وApple وكبرى شركات الحوسبة السحابية إلى استعداد TSMC لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات على مدى سنوات عديدة مع الحفاظ على ريادتها التكنولوجية.

النقاط الرئيسية: