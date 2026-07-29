صندوق النقد الدولي يقترب من منح مصر تمويلاً جديداً بقيمة 1.6 مليار دولار

تتجه الأنظار إلى اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي يناقش منح مصر تمويلاً جديداً بقيمة 1.6 مليار دولار، في خطوة قد تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وتعزز احتياطيات النقد الأجنبي خلال المرحلة المقبلة. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط تحديات إقليمية وضغوط تمويلية عالمية، مع سعيها إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مراجعة حاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

من المقرر أن يبحث صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة. وتأتي هذه الخطوة بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية، ما يمهد الطريق أمام اعتماد التمويل رسمياً حال موافقة المجلس التنفيذي.

ويعد هذا الاجتماع محطة مهمة في تقييم مدى التزام القاهرة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار.

ما الذي يركز عليه صندوق النقد؟

تشمل المراجعة مجموعة من الملفات الأساسية التي تتابعها المؤسسة الدولية، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف، وتطوير السياسات النقدية والمالية، وتحسين إدارة الدين العام، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية.

كما يناقش المجلس طلبات مصر المتعلقة بإجراء تعديلات على بعض المستهدفات الفنية والحصول على إعفاءات تخص بعض معايير الأداء، وهي إجراءات معتادة في برامج التمويل الدولية عندما تستدعي المتغيرات الاقتصادية إعادة تقييم بعض المؤشرات أو تعديل الجداول الزمنية للتنفيذ.

تمويل جديد يدعم احتياطيات النقد الأجنبي

في حال اعتماد الشريحة الجديدة، ستحصل مصر على نحو 1.6 مليار دولار، موزعة بين البرنامج الاقتصادي الرئيسي وبرنامج الإصلاحات المرتبطة بالمناخ والقدرة على مواجهة الصدمات.

ويمثل هذا التمويل إضافة مهمة لاحتياطيات النقد الأجنبي، كما يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بالاحتياجات التمويلية الخارجية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية والتحديات الاقتصادية الإقليمية.

وكان صندوق النقد قد وافق في وقت سابق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر، ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها البلاد إلى نحو 5.2 مليار دولار، بينما سيصل الإجمالي إلى قرابة 6.8 مليار دولار إذا تمت الموافقة على الشريحة الجديدة.

مؤشرات إيجابية رغم استمرار التحديات

تشير أحدث التقييمات إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية في مصر، حيث سجل الاقتصاد نمواً حقيقياً بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، كما انخفض معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 54.9 مليار دولار في نهاية 2024.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، يرى صندوق النقد أن هناك حاجة إلى تسريع بعض الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة داخل السوق، فضلاً عن مواصلة إصلاحات قطاع الطاقة.

قرار يحمل رسائل تتجاوز قيمة التمويل

لا تقتصر أهمية القرار المرتقب على قيمة التمويل وحدها، بل تمتد إلى كونه مؤشراً مهماً على ثقة صندوق النقد الدولي في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري. كما أن الموافقة على الشريحة الجديدة قد تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، وتدعم قدرة مصر على جذب استثمارات وتمويلات إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية المستدامة.