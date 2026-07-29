التقويم الاقتصادي: كل شيء دفعة واحدة! قرار سعر الفائدة الفيدرالي وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى (29/07/2026)

جلسة التداول اليوم في الأسواق المالية حدثٌ بالغ الأهمية.

فمن جهة، ينتظرنا حدثٌ اقتصاديٌّ كبيرٌ متمثّلٌ في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، يليه المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش. وتشير توقعات السوق حاليًا إلى احتمال بنسبة 30% لرفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اليوم، و100% في سبتمبر. ومن منظور السوق، نحن على وشك اجتماعٍ حاسمٍ، ما يعني أن احتمالية حدوث مفاجأة وارتفاع حاد في التقلبات (خاصةً على زوج اليورو/الدولار الأمريكي) هائلة.

مع ذلك، سينصبّ تركيز متداولي وول ستريت على هذا الحدث، حيث سيأتي الاختبار الحقيقي لمعنويات قطاع التكنولوجيا وتحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي مباشرةً بعد إغلاق التداول الرسمي. حينها ستُعلن شركتا ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت العملاقتان عن تقاريرهما المالية للربع الثاني.

أهم الإصدارات من الجلسة الآسيوية والصباحية

أستراليا: جاء معدل التضخم الفصلي لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني أقل من المتوقع، ما خفف من مخاوف بنك الاحتياطي الأسترالي. انخفض المؤشر على أساس سنوي إلى 3.9% (مقارنةً بتوقعات المحللين: 4.1%)، بينما بلغ على أساس ربع سنوي 0.6% مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 0.7% (كلا الرقمين خاصان بالربع الثاني). وفي يونيو، انخفض التضخم إلى 3.8% من 4.0% في مايو.

السويد: بيانات قوية بشكلٍ مفاجئ عن الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الثاني. نما الاقتصاد بنسبة ملحوظة بلغت 1.4% على أساس ربع سنوي (مقارنةً بتوقعات المحللين: 0.7%) و2.8% على أساس سنوي (مقابل توقعات بلغت 1.9%)، متعافيًا من انخفاض الربع السابق.

النرويج: انتعاش قوي في مبيعات التجزئة باستثناء السيارات لشهر يونيو. بلغت القراءة 1.8% على أساس شهري، معوضةً بذلك الانخفاض الحاد الذي شهده شهر مايو (-2.1%).

ألمانيا: انخفضت أسعار الواردات في يونيو بنسبة 0.7% شهريًا (تماشيًا مع التوقعات). وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 6.1%.

الجدول الزمني للأحداث الاقتصادية الكلية

09:00 بولندا - مؤشر سوق العمل الصادر عن المكتب الدولي للبحوث الاقتصادية (يوليو). القيمة السابقة: 76.9

10:30 المملكة المتحدة - الموافقات على قروض الرهن العقاري (يونيو). التوقعات: 57 ألفًا | القيمة السابقة: 56.2 ألفًا

10:30 المملكة المتحدة - عرض النقود M4 (شهريًا) (يونيو). التوقعات: 0.2% | القيمة السابقة: 0.1%

13:00 الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر طلبات قروض الرهن العقاري الصادر عن جمعية المصرفيين العقاريين (أسبوعيًا). القيمة السابقة: 1.9%

16:30 الولايات المتحدة الأمريكية - تغير مخزونات النفط الخام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. التوقعات: -1.3 مليون برميل | القيمة السابقة: 2.01 مليون برميل

16:30 الولايات المتحدة الأمريكية - تغير مخزونات البنزين الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. التوقعات: -0.7 مليون برميل | السابق: 0.76 مليون برميل

16:30 الولايات المتحدة - تغير مخزونات المقطرات وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. التوقعات: 0.1 مليون برميل | السابق: 1.4 مليون برميل

20:00 الولايات المتحدة - قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة. التوقعات: 3.50-3.75% | السابق: 3.50-3.75%

20:30 الولايات المتحدة - المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (جيروم باول) عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

أهم إعلانات الأرباح

وول ستريت:

مايكروسوفت ( MSFT ) - تقرير ذو أولوية لقطاع التكنولوجيا الكبرى بأكمله والمستثمرين لتقييم وتيرة تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي ونمو إيرادات الحوسبة السحابية Azure .

ميتا بلاتفورمز ( META ) - اختبار لمدى قوة سوق الإعلانات الرقمية وحجم الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

شركة لام للأبحاث

كوالكوم

بروكتر آند غامبل (قبل افتتاح السوق)

بورصة وارسو (GPW):

مجموعة كيتي

بنك إم بنك

ثلاث أسواق تستحق المتابعة اليوم

زوج العملات يورو/دولار أمريكي (عملات أجنبية) - سيتحرك هذا الزوج الرئيسي في حالة ترقب وانتظار خلال معظم اليوم (مستقر حاليًا قرب 1.1399). مع ذلك، من المتوقع حدوث ارتفاع حاد في التقلبات عند الساعة 8:00 و8:30 مساءً. سيحدد قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ونبرة تصريحات كيفن وارش المسار المباشر للدولار الأمريكي في الأسابيع المقبلة.

مؤشر ناسداك 100 (العقود الآجلة) - لا يزال مؤشر التكنولوجيا تحت ضغط هبوطي كبير، مدفوعًا بالمخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي والوضع في الشرق الأوسط. قد يكون قرار الاحتياطي الفيدرالي وتصريحاته، إلى جانب أرباح الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر (ميتا ومايكروسوفت)، بمثابة محفز لانتعاش أو انهيار دون مستويات الدعم الرئيسية.

النفط الخام - ستشهد هذه السلعة اليوم تقلبات كبيرة نتيجةً لعوامل عديدة. فإلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتقلبات الدولار عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، ينتظر المستثمرون تقرير وزارة الطاقة الأمريكية. ويتوقع المحللون انخفاضًا في المخزونات بمقدار 1.3 مليون برميل.

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل جانبي منذ منتصف يونيو، وقد اختبر مؤخرًا مستوى دعم رئيسي عند 1.1355. وقد أبقى الغموض المستمر المحيط بالشرق الأوسط ومستقبل أسعار الطاقة البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي في حالة تأهب قصوى. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، تباينت التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير عن تلك الموجودة في أوروبا، مما أدى إلى انخفاض سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.1400. المصدر: xStation5