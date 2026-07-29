أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال (BSF Capital) توقيع خطاب نوايا مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، وشركتها التابعة الغراء العالمية للتطوير العقاري، إلى جانب شركة فورمن للاستثمار، لتأسيس صندوق استثمار عقاري خاص مغلق بقيمة تقديرية تصل إلى 7.5 مليار ريال. ويستهدف الصندوق تطوير مشروع حدائق المعرفة في المدينة المنورة، في خطوة تعكس استمرار الزخم في سوق الاستثمار العقاري السعودي ودعم المشاريع الكبرى المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

هيكل الصندوق وآلية التنفيذ

سيخضع الصندوق لإشراف هيئة السوق المالية، فيما ستتولى BSF Capital إدارة الصندوق، بينما تشارك مدينة المعرفة الاقتصادية والغراء العالمية كمساهمين ومطورين مشاركين، وتتولى فورمن للاستثمار دور المساهم والمطور الرئيسي، مع إمكانية انضمام مستثمرين آخرين لاحقًا.

ويمتد خطاب النوايا لمدة 120 يومًا، يتم خلالها استكمال المفاوضات، وإعداد الاتفاقيات النهائية، والحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإطلاق الصندوق.

استثمارات وعوائد متوقعة

تبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع 7.5 مليار ريال، وتشمل قيمة الأرض، وأعمال التطوير والإنشاء، والتجهيزات، والتكاليف التشغيلية والاحتياطيات. وفي المقابل، تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة قد يصل إلى 10.2 مليار ريال، ما يعكس الجدوى الاقتصادية للمشروع.

ويعتمد التمويل على مساهمة عينية تتمثل في أرض المشروع، إلى جانب مساهمات نقدية، وتمويل مصرفي، واستثمارات من شركاء ومستثمرين آخرين. كما يتوقع حصول الصندوق على تمويل مصرفي لمدة خمس سنوات لدعم مراحل التطوير وسداد الالتزامات من عوائد المبيعات.

مشروع متكامل في موقع استراتيجي

يقع مشروع حدائق المعرفة بالقرب من محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة، على مساحة صافية تبلغ 332.1 ألف متر مربع، موزعة على أربع مناطق تطوير متعددة الاستخدامات.

ويضم المشروع 4,198 وحدة سكنية، و183 شقة مخدومة، وفندقًا يضم 450 غرفة، بالإضافة إلى 80 ألف متر مربع من المساحات التجارية والمكتبية، إلى جانب مرافق خدمية تشمل مركزًا اجتماعيًا، ومسجدًا، وروضة للأطفال، وأكثر من 52 ألف متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء.

ويعكس المشروع توجه المملكة نحو تطوير مجتمعات حضرية متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والأنشطة التجارية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي في المدينة المنورة، مع توفير فرص استثمارية واعدة في أحد أبرز المشاريع العقارية المستقبلية بالمملكة.