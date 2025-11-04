سوق العملات المشفرة تحت الضغط!↘️

يتعرض سوق العملات المشفرة حاليًا لضغوط لعدة أسباب رئيسية. أولًا، يُحدّ عدم اليقين الاقتصادي الكلي والسياسة النقدية بشكل كبير من الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية. لم يُصدر الاحتياطي الفيدرالي بعد إشارات واضحة بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، مما يُثير حالة من عدم اليقين بين المستثمرين. إضافةً إلى ذلك، يدفع ارتفاع الدولار وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي المستثمرين إلى توخي الحذر وتقليل تعرضهم للأصول الأكثر تقلبًا، بما في ذلك العملات المشفرة. ونتيجةً لذلك، نشهد انخفاضات حادة، حيث خسرت عملة البيتكوين خمسة بالمئة اليوم، لتهبط إلى حوالي 101,000 دولار، بينما انخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من خمسة أعشار بالمئة، لتصل إلى حوالي 3,377 دولارًا. تُظهر هذه التحركات السعرية الديناميكية بوضوح التأثير القوي لعوامل الخطر الحالية على السوق.

ثانيًا، ساهم ارتفاع الرافعة المالية والتصفية السريعة للمراكز الطويلة في انخفاضات سريعة في الأسعار. أدى كسر مستويات الدعم الرئيسية إلى إطلاق أوامر بيع تلقائية، مما أدى إلى تعميق التصحيح وتسبب في تأثير متتالي من التصفية. تتجلى هذه الظاهرة بشكل خاص في سوق متقلب، حيث يمكن حتى للتقلبات الطفيفة أن تُحدث تحركات كبيرة في الأسعار خلال فترة قصيرة.

ثالثًا، أضعفت تدفقات رأس المال الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وقلة اهتمام المستثمرين المؤسسيين دعم السوق. وشهدت صناديق الاستثمار المرتبطة بالعملات المشفرة عمليات سحب، بينما ظل تدفق المستثمرين الجدد، بالإضافة إلى نشاط اللاعبين الكبار، معتدلًا. ويؤدي انخفاض الدعم من المؤسسات إلى جعل السوق أكثر عرضة للتقلبات قصيرة الأجل والتصحيحات المفاجئة.

رابعًا، تُفاقم معنويات السوق والعوامل الفنية ضغوط البيع. وتشير مؤشرات المعنويات، مثل مؤشر "الخوف والجشع"، إلى خوف وحذر كبيرين بين المشاركين في السوق. من منظور فني، يزيد كسر مستويات الدعم المهمة، وضعف أنماط الشموع، وتراجع السيولة، من خطر استمرار الانخفاضات. ونتيجة لذلك، يؤدي تضافر العوامل الاقتصادية الكلية والفنية والنفسية إلى ضعف السوق وزيادة التقلبات في أسعار العملات المشفرة.

