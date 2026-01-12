شركات الدفاع في عام 2026 - من الرابح ومن الخاسر؟

ترامب يستهدف إنتاج الأسلحة - هل ثمة ما يدعو للقلق؟

يتزايد الاستياء داخل الإدارة الرئاسية الأمريكية تجاه قطاع آخر كان يُعتبر تقليديًا ذا أولوية، بل وحتى من المحرمات. يشمل هذا الخلاف الرئيس دونالد ترامب وعددًا من كبار المسؤولين العسكريين، بمن فيهم وزير البحرية الأمريكية. وقد لفت انتباه البيت الأبيض والبنتاغون لجوء شركات المقاولات الدفاعية إلى إعادة شراء أسهمها بدلًا من استثمارها في رأس المال. ويشير المسؤولون إلى أن هذه الشركات تُسيء تخصيص رأس مالها.

خصصت الشركات الثلاث الكبرى في صناعة الدفاع الأمريكية - رايثيون، ولوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان - مبالغ طائلة لإعادة شراء أسهمها. فقد بلغت هذه المبالغ ما يقارب 40 مليار دولار أمريكي بين عامي 2022 و2024.

وهذه هي الطريقة المُفضلة عادةً لتوزيع الأرباح على المساهمين نظرًا للمزايا الضريبية. تُفرض ضريبة على الأرباح الموزعة فورًا كدخل، بينما تؤجل عمليات إعادة شراء الأسهم الضريبة حتى بيعها، وعندها تُدفع الضريبة فقط على الأرباح الرأسمالية. لكن عند هذه النقطة، يبرز تضارب مصالح خطير، إذ لا تتوافق مصالح الشركات والمساهمين مع المصلحة الوطنية. فتعظيم الإنتاج لا يعني تعظيم الأرباح، بل غالبًا ما يعني عكس ذلك. في الأسواق ذات الحواجز العالية أمام دخول السوق، قد يسمح الندرة للشركات بتحقيق أرباح أكبر بإنتاج أقل من طاقتها الإنتاجية. إلا أن هذا الوضع لا يخدم مصالح الحكومة الأمريكية.

على الرغم من تحقيق أرباح قياسية في الفترة 2022-2024، مدفوعةً بالحرب في أوكرانيا، وسلسلة من الصراعات في الشرق الأوسط، وبرامج ناجحة إلى حد ما لتحديث القوات المسلحة الأمريكية أو توسيعها، لا يزال القطاع يعاني من إخفاقات متكررة، ويشهد تأخيرات متكررة، ويتجاوز ميزانيات ضخمة أصلاً بشكل روتيني.

بالنظر إلى متوسط ​​الأرقام من السنوات الأخيرة:

أنفقت شركة لوكهيد مارتن ما يصل إلى 70% من صافي أرباحها على إعادة شراء الأسهم.

أنفقت شركة آر تي إكس حوالي 80% من صافي أرباحها.

أنفقت شركة نورثروب غرومان ما يقارب 45% من صافي أرباحها على إعادة شراء الأسهم.

ولا تشمل هذه الأرقام توزيعات الأرباح، التي تُمثل وسيلة كبيرة وهامة ومستقلة لتعويض المساهمين. وتماشياً مع مخاوف البنتاغون، فإن المبالغ المعنية هائلة، واتجاهات التدفقات النقدية مثيرة للقلق.

تُجادل الحكومة الأمريكية بأنه في ظلّ مستويات الإنتاج المُخيبة للآمال والتأخيرات المُستمرة، ينبغي توجيه هذا رأس المال نحو توسيع خطوط الإنتاج، والبحث والتطوير، والأجور. ورغم أن هذا التغيير الجذري في سياسة مكافآت المساهمين يبدو للوهلة الأولى مُتعارضًا تمامًا مع مصالحهم، وقد يدفعهم إلى مُعاقبة الشركات على تقييماتها، إلا أن الشركات نفسها قد تستفيد على المدى الطويل. ويعود ذلك إلى أن الإهمال والركود في أكبر الشركات قد بلغا مستويات تُشكّل تهديدًا كبيرًا لاستمرار عملياتها ونموها.

مع ذلك، يجدر التذكير بأن هذه السياسة ليست أحادية الجانب. فبعد أيام قليلة من إعلانه نيته مراجعة سياسات توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم، أشار ترامب أيضًا إلى زيادة جذرية في الإنفاق الدفاعي. ويبقى أن نرى ما إذا كانت استراتيجية "الترغيب والترهيب" هذه ستُثبت فعاليتها.

المجمع العسكري الصناعي الأمريكي: لا هو "مجمع" ولا هو "صناعي"

تعكس تقييمات شركات الدفاع الأمريكية نفسها مشاكل هيكلية تؤثر على كل من القطاع والولايات المتحدة ككل. فقد فشلت هذه التقييمات في مواكبة السوق الأوسع، ولا تزال متأخرة كثيراً عن نظيراتها الأوروبية. ما الذي يكمن وراء هذا التباين، وكيف يمكن أن يؤثر تغيير السياسة الحكومية على تقييمات قطاع الدفاع؟

إن شركات الدفاع الأمريكية والكيانات التابعة لها (مثل بوينغ، وتكساس إنسترومنتس، وجنرال دايناميكس) هي شركات فقدت، باختيارها، قاعدتها الصناعية والبشرية. وقد تآكلت ثقافة الانضباط والإدارة التي بنتها في السابق. كما تُجبر هذه الشركات بشكل متزايد على العمل في ظل بنية تحتية مهملة وسلاسل إمداد غير مستقرة. ونتيجة لذلك، ينظر إليها كل من المستثمرين والحكومة الأمريكية بعين الشك المتزايد. فقد أثبتت شركات المقاولات الدفاعية، التي ضخت فيها الولايات المتحدة (وغيرها) مئات المليارات من الدولارات على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، عجزها عن تلبية حتى الاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة.

في الوقت نفسه، تُضاعف نظيراتها الأوروبية طاقتها الإنتاجية وتُشكّل تحالفات جديدة لتطوير أنظمة متتالية، على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمالة ومحدودية الوصول إلى العديد من المواد الخام. فلماذا إذن تعجز الولايات المتحدة (على الرغم من الظروف التي تبدو مواتية) عن استعادة قاعدتها الصناعية الدفاعية؟

المشكلة الأولى التي يُكثر ممثلو هذه الشركات من ذكرها هي "نقص العمالة". فبدون مهندسين ذوي خبرة وحرفيين مهرة، يصبح التوسع أو حتى الحفاظ على الإنتاج أمرًا مستحيلاً.

لكن جوهر المشكلة يكمن في ادعاء الشركات بنقص المهندسين رغم أن سوق العمل يشهد حاليًا عددًا من المهندسين العاطلين عن العمل (أو الخريجين عمومًا) يفوق أي وقت مضى في التاريخ المسجل. وفي الوقت نفسه، تسعى قيادات الشركات جاهدةً لإصلاح قوانين الهجرة لجذب ما يُفترض أنهم متخصصون من الخارج.

هذا ليس حلاً. فالعمل على البرامج العسكرية يتطلب الوصول إلى مواد ذات مستويات تصنيف متفاوتة، وإجراءات الحصول على التصاريح الأمنية شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً، حتى بالنسبة للمواطنين الأمريكيين. وقد طبّقت شركة بوينغ هذه الاستراتيجية إلى أقصى حد، مستفيدةً من انكشافها الكبير على قطاع الطيران المدني، حيث لا تُشترط هذه التصاريح. وتتجلى عواقب هذه السياسة ليس فقط في قيمة الشركة، بل أيضًا في قائمة كوارث الطيران في السنوات الأخيرة. كان بإمكان هذه الشركات بسهولة توظيف وتدريب المهندسين المتاحين بالفعل في السوق؛ إنهم لا يفعلون ذلك بسبب الاختلالات العميقة والطبيعة المنعزلة لهذه المنظمات، مما يؤدي إلى خسائر ليس فقط لميزانية الولايات المتحدة ولكن أيضًا للمساهمين.

أما المجموعة الثانية من المشاكل فهي أكثر تعقيدًا بكثير، ولا يمكن معالجتها بتغييرات في سياسة التوظيف. فنتيجةً لتراجع الصناعة، وإلغاء القيود، والاستعانة بمصادر خارجية، والخصخصة، سمحت الولايات المتحدة بتدهور أجزاء كبيرة من بنيتها التحتية اللوجستية والصناعية، في حين فقدت العديد من القدرات التقنية جزئيًا أو كليًا.

وبدون سنوات من الاستثمار المتواصل والمدروس جيدًا، يستحيل تدارك هذه النواقص، ويستمر تراكم المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة في التزايد. واليوم، يمكن ملاحظة انعكاس للوضع عما كان عليه في مسرح عمليات المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية. فعلى الرغم من تفوقها الحالي الواضح والساحق في البحر والجو، قد تُجبر الولايات المتحدة، في غضون سنوات قليلة، على مواجهة احتمال خوض حرب استنزاف ضد خصم يسيطر على أكثر من 50% من طاقة بناء السفن العالمية (الصين).

إضافةً إلى ذلك، من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة أزمة طاقة على نطاق مماثل، أو حتى أكبر، لتلك التي شهدتها أوروبا، إذا ما مضت خطط توسيع مراكز البيانات قدمًا. ستُجبر شركات الدفاع ومقاولوها الفرعيون على التنافس على الطاقة مع شركات التكنولوجيا، وهو سيناريو سينتهي بكارثة على جميع الأطراف المعنية.

لذا، فقد حان الوقت للتوجه نحو المصنّعين الأوروبيين. هل هذا التفاوت الكبير في التقييمات والمؤشرات مجرد نتيجة للقرب الجغرافي من التهديد الروسي وسلسلة من الإخفاقات الذاتية للصناعة الأمريكية؟ ليس تمامًا.

يكمن وراء نجاح الدفاع الأوروبي ما كان يُعتبر حتى وقت قريب نقطة ضعفه الأكبر. فقد احتاجت كل دولة أوروبية تقريبًا إلى الحفاظ على جزء على الأقل من قدرتها المحلية على إنتاج المعدات العسكرية، حتى خلال فترات انخفاض الإنفاق الدفاعي تاريخيًا. وقد أدى ذلك إلى ظهور فسيفساء من الشركات الصغيرة، ولكنها فعّالة ومتخصصة للغاية، تتشارك السوق مع عدد قليل من التكتلات الصناعية التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر.

في الولايات المتحدة، اتخذ التحول منحىً معاكساً: إذ اندمجت معظم شركات المقاولات الصغيرة في مجموعة صغيرة من الشركات التي أصبحت "أكبر من أن تُترك للإفلاس". أما اليوم، فتتعاون الشركات الأوروبية حيثما اقتضت الضرورة وتتنافس حيثما أمكن، مما يدفع النمو المستمر في القدرات والإنتاجية. وتتيح السوق الموحدة والبنية التحتية الواسعة التوسع السريع في الإنتاج وقدرات التصميم، على الرغم من عبء ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمالة.

"إلى أين نتجه؟" أم "مستعدون للحرب؟"

من إذن سيستفيد من التوجهات الحالية، وهل من الممكن وجود فرص استثمارية على جانبي المحيط الأطلسي؟ يُعد الاستثمار في موردي الدفاع صعباً، على الرغم من العوائد المتميزة والأسس المتينة. أما الاستثمار في الشركات المصنعة الأوروبية فهو أكثر صعوبة. فمن جهة، تتداول معظم الشركات الرائدة في السوق الأوروبية بالفعل عند مستويات مرتفعة للغاية، وغالباً ما تكون نسب السعر إلى الأرباح فيها ثلاثية الأرقام. ومن جهة أخرى، تتعرض هذه الشركات لعمليات بيع منتظمة وغير مبررة على الإطلاق، ناجمة عن "مفاوضات سلام" لا طائل منها، والتي - بغض النظر عن نتائجها - لا تُغير شيئاً في أسس الشركات. مع ذلك، لا تزال هناك شركات أوروبية تجاهلها السوق إلى حد كبير، رغم أنه كان ينبغي ألا يفعل ذلك.

كونغسبيرغ

تأخرت الشركة النرويجية المُصنِّعة لأنظمة الدفاع الجوي في تحقيق مكاسب في قيمتها السوقية، على الرغم من خطط التوسع الطموحة والنمو المطرد. وتلعب الشركة دورًا محوريًا في بنية الأمن الأوروبي، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه قصف المدنيين في استراتيجية روسيا الحربية. تُحقق كونغسبيرغ نموًا في الإيرادات بنحو 50% سنويًا، مع ارتفاع نسبة الطلبات إلى المبيعات إلى حوالي 1.4. تبلغ هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب حاليًا حوالي 12%، ولكن نظرًا للرافعة التشغيلية والنمو الهائل الذي تخطط له الشركة، يُمكن أن ترتفع هذه الأرقام بسرعة. تُعد الشركة اليوم واحدة من أكثر الفرص جاذبية في هذا القطاع. ولا تزال غير معروفة على نطاق واسع في السوق، وهناك مؤشرات قوية على أن أكبر مكاسبها قد تكون في المستقبل.

KOG.NO (D1)

مجموعة ساب

تُعدّ ساب شركة أخرى، من الدول الاسكندنافية أيضاً، والتي، على الرغم من كونها من بين العديد من المستفيدين من إعادة التسلح على مستوى أوروبا، ظلت خارج دائرة اهتمام المستثمرين. يتميز موقع ساب بكونه فريداً من نوعه: فقد شكّلت لعقود طويلة الركيزة الأساسية لصناعة الدفاع السويدية التي تتمتع باكتفاء ذاتي نسبي. ونتيجة لذلك، تُقدّم ساب لعملائها حلولاً متنوعة ومتكاملة تُغطي معظم احتياجات القوات المسلحة التي تُقدّر الاستقلالية ونسبة السعر إلى الأداء العالية.

تحافظ الشركة السويدية المُصنّعة على أحد أسرع معدلات نمو الإيرادات في القطاع، متجاوزةً 20%، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هوامش ربح أعلى بعدة نقاط مئوية من منافسيها. وكانت الشركة رائدةً بالفعل في توريد معدات عالية الجودة لدول خارج حلف الناتو. يُتيح الانضمام إلى التحالف أسواقًا جديدة، بينما تُمكّن الاستثمارات التي تُضخ في إطار المبادرات الأوروبية الشاملة شركة ساب من زيادة الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم، مما يُعزز مكانتها لدى عملائها الحاليين.

على الرغم من التحديات الكثيرة، فإن وضع شركات الدفاع الأمريكية ليس ميؤوسًا منه، بل ولا حتى كارثيًا. فبينما يُواجه المقاولون الرئيسيون مشاكل تتجاوز بوضوح قدرات مجالس إدارتهم وفرقهم التنفيذية، لا تزال هناك فئة ثانية من الشركات قادرة ومستعدة للاستفادة الكاملة من أكبر ميزانية دفاعية في العالم، والتي لا تزال تقييماتها تتمتع بإمكانات كبيرة للارتفاع.

SAABB.SE (D1)

إل 3 هاريس

إل 3 هاريس شركة رائدة في تصنيع أنظمة الصواريخ. ورغم أنها أقل شهرةً وتغطيةً إعلاميةً من الشركات الكبرى في السوق، إلا أنها تُعدّ كيانًا لا غنى عنه، وتتمتع بآفاق نمو واعدة في هذا القطاع من سوق الأسهم. تحتكر إل 3 هاريس فعليًا محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب للصواريخ التكتيكية، ويعود هذا الاحتكار بشكل أساسي إلى عملية الاعتماد الصارمة للغاية، وهو ما ينعكس بوضوح وإيجابية على مؤشراتها المالية.

تتميز الشركة بهوامش ربح تشغيلية (EBIT) من بين الأعلى في القطاع، حيث تتجاوز 15%. كما تُعدّ إل 3 هاريس رائدةً في مجال ترشيد التكاليف، إذ حققت مبادرتها "LHX NeXT" وفورات بقيمة 800 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنةً بالهدف الأولي البالغ 600 مليون دولار أمريكي. بحلول نهاية العام الحالي، من المتوقع أن تصل الوفورات الإجمالية إلى 1.2 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، لا تزال الشركة تتداول بخصم على نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية مقارنةً ببقية شركات القطاع.

لا تعتمد شركة L3Harris فقط على التحسين أو على جني التدفقات النقدية من العقود القائمة. أحد أبرز مشاريع إدارة دونالد ترامب هو ما يُسمى بـ"القبة الذهبية"، وهو نظام دفاع صاروخي معقد ومتعدد الطبقات. وبغض النظر عن الجدارة الاستراتيجية أو جدوى هذه المبادرة، فإن التمويل الذي يدعمها حقيقي للغاية. قد تصل قيمة المشروع إلى حوالي 140 مليار دولار أمريكي، وقد تحصل L3Harris على جزء كبير منها نظرًا لدورها المحوري في هذا القطاع.

تجسد L3Harris كل ما يجب أن تطمح إليه الشركات في هذا القطاع، وهو ما لا يحققه إلا القليل منها. والأهم من ذلك، أن هذا لم ينعكس بشكل كامل على تقييماتها حتى الآن.

LHX.US (D1)

شركة هنتنغتون إنغالز للصناعات (HII)

على الرغم من أن شركة HII لا تحظى بالتغطية الإعلامية والتحليلية التي تتمتع بها أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية، إلا أنها لا تقل أهمية في سلسلة التوريد، ونظرًا للأولويات الحالية للقوات المسلحة الأمريكية، فمن المتوقع أن ينمو دورها باطراد. وتشهد البحرية الأمريكية حاليًا مرحلة متزايدة الأهمية من الجهود المبذولة لتوسيع أسطولها وصيانته وتحديثه. وتشير جميع الدلائل إلى أن المستفيد الرئيسي، من حيث تقييمات الأسهم، سيكون شركة HII.

ومثل شركة L3Harris، تُعد HII شركة احتكارية. تدير الشركة الميناء/حوض بناء السفن الوحيد في الولايات المتحدة القادر على بناء وصيانة ما يُسمى بـ"حاملات الطائرات العملاقة" - وهي سفن ضخمة فائقة التطور تُشكل العمود الفقري للقوة العسكرية الأمريكية. إضافةً إلى ذلك، تُدير الشركة أحد حوضي بناء السفن الوحيدين القادرين على بناء وصيانة سفن متعددة المهام تعمل بالطاقة النووية. على عكس شركات مثل بوينغ أو جنرال دايناميكس، فإن هذه التبعيات الحيوية ليست مجرد عائق يمنع شركة HII من التراجع، بل هي بمثابة دافع قوي لموجة نمو جديدة.

على الرغم من أن المؤشرات المالية للشركة ليست مبهرة كشركة L3Harris أو بعض منافسيها الأوروبيين، إلا أن HII لا تزال رائدة في النمو. فقد حققت نموًا في الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي، وزيادة في الأرباح بنسبة 85% على أساس سنوي، وتوسعًا في هامش الربح من 3.5% إلى 5.6%. لا يبدو أن الشركة تعاني من نقص في العمالة، فقد وظفت هذا العام وحده 4500 موظف إضافي لتنفيذ طلبات متراكمة قياسية بلغت قيمتها الإجمالية 55 مليار دولار أمريكي.

وتُعدّ خطط تحديث البحرية الأمريكية ضخمة، إذ تشمل بناء حاملتي طائرات إضافيتين على الأقل من فئة فورد، وعدة غواصات من فئة فرجينيا، وعشرات المدمرات وسفن الدعم. وقد تضاعفت ميزانية بناء السفن تقريبًا منذ عام 2021، ومنذ عام 2015، خصص الكونغرس سنويًا مبالغ لهذا الغرض تفوق ما طلبه الرئيس. واستنادًا إلى تحليلات تقارير الكونغرس للفترة 2024-2025، يُمكن أن يُترجم هذا إلى عقود بمئات المليارات من الدولارات على مدى عشر سنوات تقريبًا.

HII.US (D1)

الخلاصة:

بتحليل الاتجاهات الحالية في سوق أسهم الدفاع والقطاع العسكري، تبرز عدة ملاحظات واضحة:

على الرغم من نظرة السوق والمحللين، فإن صناعة الدفاع الأمريكية تتخلف بشكل متزايد عن منافسيها الأوروبيين.

لا ينطبق هذا على جميع الشركات الأمريكية. فبعض الشركات الأصغر حجمًا والأقل ظهورًا إعلاميًا، ولكنها أكثر كفاءة - والقادرة على الاستفادة القصوى من مواقعها الاستراتيجية - لا تزال في طليعة نمو القيمة السوقية.

أثبتت صناعة الدفاع الأوروبية أنها "عملاق نائم" استيقظ استجابةً لتزايد التهديدات والضغوط.

وقد لحقت تقييمات معظم شركات الدفاع الأوروبية بأساسيات السوق، بل وتجاوزتها، ومع ذلك لا تزال فرص الاستثمار غير مستغلة.

