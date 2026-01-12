⏫ ارتفاع الفضة بنسبة تقارب 7%

سجلت العقود الآجلة للذهب والفضة مستويات قياسية جديدة اليوم، مع تصعيد الإدارة الأمريكية ضغوطها على مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا في شهادة رئيس المجلس، جيروم باول، بشأن تجديد المقر التاريخي للاحتياطي الفيدرالي. ووصف باول التحقيق بأنه "ذريعة" تهدف إلى ممارسة نفوذ سياسي وإجبار الحكومة على خفض أسعار الفائدة. وقد أدى هذا التحدي المباشر لمصداقية البنك المركزي إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار الأمريكي، مما وفر دعمًا قويًا للمعادن النفيسة.

وتزيد التوترات الجيوسياسية من الإقبال على المعادن كملاذ آمن. ولا تزال بؤر التوتر العالمية نشطة، لا سيما في فنزويلا وإيران، حيث وردت تقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين المتظاهرين المناهضين للحكومة. وقد رفض الرئيس دونالد ترامب استبعاد التدخل في حال استمرار العنف ضد المتظاهرين.

وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن توافر المعادن في الصين. وفي بورصة شنغهاي للذهب، تجاوزت أسعار الفضة حاجز 90 دولارًا للأونصة.

ارتفعت علاوة سعر الذهب في الصين مجددًا. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

ومن الجدير بالذكر أن المخاوف السابقة من انخفاض كبير في حجم التداول المفتوح في بورصة كومكس نتيجة لإعادة توازن مؤشر السلع لم تتحقق حتى الآن. مع ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب نسبة الذهب إلى الفضة، التي تقترب حاليًا من متوسطها التاريخي البالغ حوالي 50-53 نقطة. ورغم انخفاض هذه النسبة خلال فترات ازدهار المعادن النفيسة السابقة، إلا أن العودة إلى المتوسط ​​لا تزال عاملًا مؤثرًا. وللمقارنة، يبلغ المتوسط ​​المتحرك للنسبة على مدى 10 سنوات ما يزيد قليلًا عن 80 نقطة، أي أعلى بكثير من النسبة الحالية البالغة 54 نقطة.

النظرة الفنية

تجاوز سعر الفضة اليوم مستوى 80 دولارًا بشكل حاسم، متجاوزًا بذلك أعلى مستوى له في أوائل يناير وأعلى مستوى تاريخي سابق سُجّل في ديسمبر. ويختبر السوق حاليًا مستوى 85 دولارًا. ويُعتبر مستوى 84 دولارًا مستوى دعم، حيث تشير حركة السعر في الشمعتين الأخيرتين إلى وجود اهتمام فوري بالشراء. المصدر: xStation5